The National Interest (США): почему Запад должен подумать дважды, прежде чем испытывать Россию у Крыма

США и их союзники по НАТО не обязаны мириться с российской аннексией Крыма, но должны признать, что Москве есть что терять, пишет автор и приводит разумные аргументы в защиту позиции России. Он считает действия Великобритании вблизи полуострова провокацией, выходящей за рамки ее национальных интересов и интересов НАТО.

Существуют различные версии того, что произошло, когда британский эсминец "Дефендер" прошел у берегов Крыма 23 июня. Спорные сообщения и реакция по следам этого события говорят о том, как каждая сторона понимает свои стратегические интересы в регионе. В случае с Россией это событие подлило масла в огонь внутренней политической риторики Москвы о том, что Киев является просто пешкой Запада с целью продвижения враждебных сил ближе к российской границе. Для Соединенных Штатов этот тип инцидента представляет собой сценарий с высокой степенью риска и ничтожным результатом, при котором Вашингтон мало что выигрывает и многое теряет как в имидже, так и в влиянии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "Дефендер" просто совершал запланированный проход через территориальные воды Украины "в соответствии с международным правом". Джонсон подчеркнул, что Великобритания не признает российскую аннексию Крыма. Для страны в международном сообществе разумно и даже ожидаемо проявить солидарность с Киевом и предостеречь Россию в связи с ее действиями на востоке Украины; но действуя так, будто член НАТО может безнаказанно передвигаться внутри территориальных вод, которые Россия (исторически) считает своими, [Лондон] в корне неверно понимает, как Москва рассматривает свои национальные интересы.

Президент России Владимир Путин дополняет это утверждением, что преднамеренное вторжение Великобритании было скоординировано при активном участии Соединенных Штатов. По его словам, американский разведывательный самолет взлетел с аэродрома НАТО в то же утро, когда произошло незаконное вторжение. В соответствии со стандартным изложением событий в Москве, ничто, имеющее военное значение, не происходит без направляющей руки Вашингтона. Далее Путин заявил, что основной целью прохода британского корабля было получение военной информации из российского порта в Крыму.

По мнению Кремля, инциденты последних нескольких недель свидетельствуют о стремлении Запада игнорировать международное право и переместить военные базы ближе к российской границе. Проход "Дефендера" через крымские воды рассматривается как прямая попытка подорвать дух Женевы, подразумевая встречу Путина 16 июня со своим американским коллегой президентом Байденом. Саммиту предшествовала уступка Москвы несколько месяцев назад в связи с беспокойством Запада по поводу учений российских войск вблизи границы с Украиной, когда она отдала приказ своим войскам отойти.

Для Путина самым тревожным аспектом инцидента с "Дефендером" было не то, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал сообщения о том, что русские произвели предупредительные выстрелы, "дезинформацией", - в России ожидали этого от Вашингтона, российские СМИ даже создали комедийное видео, высмеивающее заявление Кирби, - а продолжение движения [Запада] вперед после того, как Россия добровольно сделала шаг назад. Обладатель черного пояса по дзюдо Путин знает, что противник, вступая в борьбу с целью занять освободившееся место, часто идет в наступление. Москва считает вступление Украины в НАТО стратегически недопустимым и озабочена тем, что она стала западным форпостом на границе с Россией. Чтобы продемонстрировать свою решимость перед лицом этой предполагаемой агрессии, Россия провела 3 июля военные учения в Черном море, в ходе которых военные самолеты отрабатывали бомбардировку вражеских кораблей. Эскалация риторики после инцидента с "Дефендером" ставит вопрос: какое стратегическое преимущество Запад получает от такого провокационного маневра?

Некоторые могут возразить, что это делается для укрепления наших военных отношений с Украиной и выражения нашей приверженности Киеву как союзнику. Однако нам совсем не нужно соглашаться с аннексией Крыма, чтобы избежать ненужного противостояния с Москвой и риска военной конфронтации. Опять же Вашингтон может продолжать поддерживать путь к демократии для стремящейся к ней стране, но реальность требует, чтобы США принимали во внимание как исторические, так и географические реалии. Москва не согласится на вступление Украины в НАТО. Путин выражает правильную точку зрения, когда заявляет, что Россия никогда не отступит от военной конфронтации на своей собственной границе раньше, чем это сделает Запад: "Это не мы приехали к ним [для проведения военных учений] за тысячи миль".

Реалистичный подход к внешней политике выводит следующее заключение: Крым является свершившимся фактом для России, - по крайней мере, пока страна находится под управлением администрации Путина (и, учитывая его шаги по укреплению власти, это, вероятно, будет иметь место в обозримом будущем). Движение Великобритании в спорных территориальных водах Крыма, несомненно, является провокацией, выходящей за рамки ее собственных национальных интересов или интересов любой другой страны НАТО. Такое поведение чревато конфликтом, из-за которого альянс, возглавляемый США, в конце концов может потерять лицо. По мере того как каждая сторона шаг за шагом переходит границы дозволенного, отступать становится все труднее, поскольку в результате увеличивается ущерб репутации каждой страны. В более крайнем случае даже небольшое военное столкновение, скорее всего, лишь первоначально вызовет симпатии населения на Западе. Неизбежная постепенная эскалация любого военного столкновения на границе с Россией ослабит поддержку Запада задолго до того, как Россия проявит решимость.

Внешняя политика Соединенных Штатов и их союзников оказалась бы для них самих лучше, если бы они продолжали поддерживать процесс демократизации на Украине, оказывая поддержку Киеву в осуществлении внутренних реформ, направленных на борьбу с безудержной коррупцией и ее нынешним отступлением к авторитаризму. Предоставление военной поддержки украинским силам в ходе их борьбы с сепаратистами на востоке страны дополнительно демонстрирует, что Запад активно поддерживает начинающие демократии, которые сталкиваются с давлением со стороны угрожающих им соседей; однако иллюзия о том, что Соединенные Штаты или любой член НАТО готовы вступить в затяжную войну за де-факто российскую территорию, должна быть развеяна.

Россию следует ловить с поличным, когда она занимается незаконной деятельностью на мировой арене. Во что бы то ни стало Соединенные Штаты должны послать Москве четкие сигналы о том, что они встретят экстерриториальную российскую агрессию асимметричным ответом. Однако Путин упреждающе назвал отвлекающие действия Соединенных Штатов применительно к Крыму, и дальнейшее проведение стратегии балансирования на грани войны в этой области только запятнает репутацию Вашингтона и его союзников по НАТО.

Доминик Сансон - аспирант Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса в Болонье, Италия.

Доминик Сансон (Dominick Sanson)