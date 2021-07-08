Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений Sea Breeze

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30М2 совершили полет над Черным морем на фоне учений Sea Breeze, которые проводят страны НАТО и их союзники.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, полет длился около 5 часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30М2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказали в Минобороны.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал "Интерфакс", в Черном море проходят крупные учения Sea Breeze - в маневрах задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы.