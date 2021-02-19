Крылья Арктики

Как авиация защищает российское Заполярье

В январе нынешнего года на боевое дежурство на Новой Земле заступили тяжелые перехватчики МиГ-31. Базироваться «боевые воздушные корабли» будут на отремонтированном и модернизированном аэродроме Рогачево. Как заявили в Минобороны России, боевое дежурство «тридцать первых» позволит существенно расширить область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

А уже в начале февраля российское военное ведомство опубликовало первые фотографии новоземельских МиГ-31. Судя по фото, в Рогачево находится четыре перехватчика, а также один военно-транспортный Ан-26. Примечательно, что «тридцать первые» были запечатлены без оружия. Хотя на всех машинах были установлены АПУ (авиационные пусковые установки), в том числе и для ракет малой дальности Р-73/Р-74.

Решение о размещении МиГ-31 на Новой Земле прорабатывалось почти девять лет. Первая информация о возможном перебазировании перехватчиков на аэродром Рогачево появилась еще в 2012 году. Но затем оно было отменено. Позже в рамках учений на Новую Землю перелетали и кратковременно базировались истребители Су-27. Минобороны даже опубликовало эффективные фотографии «сушек», а также белых медведей, которые проходили мимо аэродрома.

Впервые с момента распада Советского Союза в Арктике появилась авиационная группировка, которая должна решать широкий круг задач. Поэтому стоит разобраться, какими воздушными силами располагает Россия в Заполярье.

Немного истории

В Советском Союзе за защиту Заполярья отвечала 10-я армия ПВО. В ее состав входил один корпус и две дивизии, а также около десятка истребительных авиационных полков. Штаб дислоцировался в Архангельске.

Авиационный парк армии был разнообразным и достаточно современным. Именно заполярные истребительные полки одними из первых получили новейшие на тот момент перехватчики Су-27 и МиГ-31. Так, в конце 1980-х 63-й гвардейский истребительный авиаполк был перевооружен на Су-27. На тот момент эта авиационная часть базировалась на аэродроме Рогачево на Новой Земле. А двумя годами ранее Су-27 были освоены личным составом 941-го полка, который размещался на аэродроме Килпъявр.

Одними из первых новейшие сверхзвуковые перехватчики МиГ-31 получили также летчики 10-й армии ПВО. На «боевые воздушные корабли» в начале 1980-х был перевооружен 174-й гвардейский истребительный авиаполк. На тот момент он базировался на аэродроме в Мончегорске. В 1986 году «тридцать первые» получил 72-й гвардейский авиаполк с аэродрома Амдерма в Ненецком автономном округе.

Все 1980-е годы Су-27 и МиГ-31 10-й армии ПВО постоянно были в соприкосновении с авиацией стран НАТО. 72-й и 174-й полки были задействованы в сопровождении американских стратегических разведчиков SR-71. Как указывается в книге Lockheed Blackbird: Beyond the Secret Missions, эти воздушные шпионы выполняли регулярные полеты для отслеживания мест базирования советских подводных лодок на Кольском полуострове.

1 января 1987 года состоялось реальное столкновение между норвежским противолодочным самолетом-разведчиком Р-3 Orion и Су-27 941-го гвардейского авиаполка. Истребитель предпринял несколько маневров с целью вытеснить «норвега». Но в какой-то момент пилот «сушки» старший лейтенант Василий Цимбал немного не рассчитал и левым килем снес винт Р-3. Обе машины благополучно вернулись на свои аэродромы.

Главной задачей истребительных авиаполков 10-й армии ПВО была защита Кольского полуострова, Архангельской области и Новой Земли. Также особым вниманием пользовалось направление на Северный полюс: оттуда ожидался прорыв американских стратегических бомбардировщиков. С конца 1960-х угроза с «полюса» в советском военном планировании неуклонно снижалась. Но в начале 1980-х на вооружение ВВС США поступили крылатые ракеты авиационного базирования. Поэтому северное направление с опять стало приоритетным.

Одной из проблем авиации 10-й армии ПВО были условия базирования. Для защиты авиатехники от негативных погодных факторов требовались укрытия. В книге «Су-27. История истребителя» есть прекрасные фотографии заметенных снегом «двадцать седьмых» на аэродромах Рогачево и Килпъявр.

Также отдаленные авиабазы критически зависели от завоза всего необходимого с Большой земли. Топливо, запасные части и расходные материалы требовались не только самолетам, но и аэродромной технике, а также социально-бытовым объектам. Необходим был постоянный подвоз продовольствия с материка. Тяжелые климатические условия разрушали инфраструктуру аэродромов. От морозов страдало не только радиоэлектронное оборудование, но и ангары, рулежные дорожки и даже взлетно-посадочные полосы.

Современные угрозы

В настоящее время задача по защите неба Заполярье возложена на 45-ю армию ВВС и ПВО. Это объединение, штаб которого размещен в Североморске, входит в состав оперативно-стратегического командования «Северный флот». По сравнению с советской 10-й армией ПВО российская воздушная решает более широкий круг задач.

Одной из главных задач 45-й армии остается защита военных баз, промышленности и социальной инфраструктуры на Кольском полуострове и в Архангельской области. Также в приоритете прикрытие направления со стороны Северного полюса. Тем более что уже несколько лет американская стратегическая авиация проводит в этом регионе учения. К примеру, в августе прошлого года шесть бомбардировщиков В-52 провели совместные маневры с истребителями F-16 ВВС Норвегии.

В настоящее время у 45-й армии ВВС и ПВО в Заполярье появилось еще одно приоритетное направление – это защита Северного морского пути (СМП). В 1980-е годы климат в Арктике не позволял активно использовать СМП, но сейчас ситуация радикально меняется.

Свои претензии на Севморпуть уже заявили Соединенные Штаты. В конце 2019 года Пентагон опубликовал доклад, который описывал стратегию США в Арктическом регионе. В частности, говорилось, что главная задача Пентагона – «развертывание более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе». Помимо Северного Ледовитого океана речь идет о Беринговом проливе и морском коридоре в районе Гренландии, Исландии и Норвегии.

В сложившейся ситуации стратегическое значение приобретает острова архипелага Новая Земля. Фактически они являются воротами Северного морского пути. В 1990-е годы Россия сократила свое военное присутствие на Новой Земле, на архипелаге было закрыто много военных объектов. В это же время там прекратилось постоянное дежурство боевой авиации.

Ударные силы

Ныне в состав 45-й армии ВВС и ПВО входят три истребительных авиаполка. 98-й смешанный базируется в Мончегорске, а 279-й и 100-й отдельные истребительные корабельные авиаполки (окиап) находятся на аэродроме Североморск-3. Основные задачи обоих окиапов связаны с авианосцами и дальними морскими походами. Но их личный состав и авиатехника привлекаются для обеспечения противовоздушной обороны мест базирования кораблей и субмарин Северного флота.

С 2016 года в составе 279-го полка сформирована третья эскадрилья, оснащенная истребителями Су-30СМ. Правда, пока эта воинская часть не укомплектована до полного штата. С 2016 по 2020 год в 279-й окиап было передано только четыре новейших истребителя.

Но главная ударная авиационная часть в Заполярье – это 98-й авиаполк. В его составе одна эскадрилья разведчиков Су-24МР и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Также в полку две эскадрильи тяжелых сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31.

До недавнего времени в 98-м полку было только одно подразделение «боевых воздушных кораблей». Но в 2019 году была сформирована вторая эскадрилья, получившая «тридцать первые» МиГи. Тогда же появилась информация, что 98-й полк будет разделен. Из авиаподразделений МиГ-31 заново сформируют 174-й гвардейский авиаполк.

Перед каждой из эскадрилий «боевых воздушных кораблей» стоят свои задачи. Одна охраняет воздушное пространство над Кольским полуостровом, защищая в том числе и места базирования атомных подводных лодок и стратегических ракетоносцев. Она действует совместно с МиГ-29К, Су-33 и Су-30СМ двух корабельных авиаполков.

Вторая эскадрилья с начала нынешнего года будет нести службу по ротации на различных аэродромах Заполярья. Именно МиГ-31БМ второй эскадрильи 98-го полка заступили на боевое дежурство на Новой Земле. Планируется, что в дальнейшем перехватчики будут использовать и другие места базирования.

В конце прошлого года Минобороны сообщило, что с 2016 года в Арктике были отремонтированы или реконструированы 19 аэродромов. На островах Земля Александры архипелага Земля Франса-Иосифа и Котельный на Новосибирских островах строятся всепогодные круглогодичные взлетно-посадочные полосы. Они способны принимать как боевые, так и транспортные самолеты, обеспечивающие построенные там военные базы.

Ранее российское военное ведомство уже провело реконструкцию северных аэродромов материковой части. С 2014 года работы были проведены в Воркуте и Анадыре. Теперь эти площадки используют для базирования дальние бомбардировщики Ту-22М3, а иногда и стратегические ракетоносцы Ту-160. В случае обострения ситуации МиГ-31 второй эскадрильи 98-го полка будут оперативно рассредоточены в зоне ответственности ОСК «Северный флот». Их боевых возможностей хватит, чтобы прикрыть весь Северный морской путь, архипелаг Новая Земля, а также выставить барьеры для стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, действующих со стороны Северного полюса.

Боевую работу МиГ-31 будут обеспечивать наземные арктические базы, которые построены Россией на островах Северного Ледовитого океана. В том числе «Арктический трилистник» и «Северный клевер». На них размещены и дальнобойные радиолокационные системы. Поэтому базы своевременно предупредят о нападении, а также смогут эффективно обеспечить перехват воздушных целей.

Дежурство по ротации серьезно упростит работу пилотов и аэродромного персонала, а также радикально решит проблему логистики. На аэродромах не потребуется строить и поддерживать в рабочем состоянии огромную инфраструктуру, включая социально-бытовую. Достаточно содержать небольшое количество комфортных жилых помещений, места хранения вооружения, запасных частей и горюче-смазочных материалов. Личный состав не будет находиться в депрессивных условиях полярных гарнизонов. После ротации военнослужащие прибудут в комфортные места, где смогут восстановиться и приступить к боевой подготовке.

Перспективы

Между тем военное строительство в Заполярье еще не завершено. В 2019 году стало известно о планах привлечь для патрулирования Севморпути истребители-бомбардировщики Су-34. Ударные «сушки», в частности, могут применять новейшие противокорабельные ракеты Х-35У. А в конце прошлого года появилась информация, что в скором времени на вооружение ОСК «Северный флот» поступит гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал».

Скорее всего в ближайшее время, как уже было сказано, 98-й смешанный авиаполк разделят на две части. Из его состава выведут обе эскадрильи перехватчиков МиГ-31, на базе которых сформируют новую авиационную часть. Также в ее состав войдут и «тридцать первые», специально доработанные в качестве самолетов-носителей Х-47М2.

На базе эскадрильи Су-24 будет сформирована новая отдельная авиаэскадрилья, которая получит новейшие ударные Су-34. Не исключено, что в дальнейшем это подразделение будет развернуто в полнокровный бомбардировочный авиаполк.

Появление эскадрильи Су-34 и МиГ-31К с «Кинжалами» радикально меняет расклад сил в Заполярье. Эти машины смогут не только эффективно наносить удары по местам базирования, штабам, пунктам управления и другим важным объектам вероятного противника на западном направлении. Новые системы вооружения возьмут под полный контроль весь Северный морской путь.

Су-34 и МиГ-31К смогут быстро и эффективно разгромить корабельную группировку противника, даже если она оснащена современными средствами ПВО. В случае необходимости самолеты могут быть оперативно переброшены на другие аэродромы в Арктике, в том числе и размещенные на островах.

В настоящее время Россия выстроила воздушный зонтик над северной и северо-западной частями Северного морского пути. Но уже в ближайшее время боевые возможности в Заполярье будут усилены. При этом в отличие от советской 10-й армии ПВО авиационная группировка в Арктике получилась небольшой и компактной, но эффективной и многофункциональной. Ее боевых возможностей более чем достаточно для парирования любых военных угроз в регионе.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.