Холодная игра: стратегическая авиация США активизировалась в Арктике

Участились её полёты и вдоль тихоокеанского побережья России

Всю неделю наблюдалась необычная активность стратегической авиации США в Арктике. В четверг в Заполярье прилетели стелс-бомбардировщики B-2, а Охотское море посетила пара B-52H. Группы российских дальних ракетоносцев также проводили патрулирование на севере Тихого океана. Источники «Известий» сообщили, что эти полеты не были демонстративным ответным шагом с нашей стороны. Эксперты считают, что Север становится всё более важным регионом и ВКС есть что противопоставить активизации НАТО.

Северные полеты

Прошедшая неделя стала рекордной по активности полётов стратегических ракетоносцев США у северных и тихоокеанских границ России. Такой частоты их визитов в эти регионы не наблюдалось со времён Холодной войны. 18 июня пара бомбардировщиков B-2A ВВС Соединенных штатов провели манёвры совместно с норвежской авиацией в Заполярье. Одновременно в Охотское море к Камчатке и Сахалину слетали стратегические B-52H. Незадолго до этого там уже «отметились» и скоростные дальние B-1B.

Четвёрка российских Ту-95МС на этой и прошлой неделе тоже посещала Арктику. Но источники «Известий» в военном ведомстве пояснили, что эти полеты не носили демонстративного характера и выполнялись планово, в рамках программы подготовки экипажей.

Стратегический бомбардировщик США B-52H Источник изображения: Фото: ТASS/Zuma

В пресс-релизе, посвящённом операции B-2A в Арктике, американское командование отметило, что характеристики стелс-бомбардировщиков позволяют им преодолевать самые совершенные системы ПВО противника и угрожать наиболее ценным хорошо защищённым целям.

Стратегическая авиация США систематически летает к российским северным границам. Интенсивность таких визитов может возрастать при проведении учений, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— В ходе них американская авиация не только проверяет наши ПВО или отрабатывает элементы возможный операций, но и ведет разведку, — рассказал он «Известиям». — Но границы никогда не пересекают. Российская система ПВО готова отразить атаку и в США это знают. Дежурные звенья истребителей-перехватчиков при необходимости тут же поднимаются в небо, а зенитные комплексы берут такие самолеты на сопровождение.

Самолет Ту-95МС ВКС РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны

Министерство обороны сообщило, что приближение бомбардировщиков к российским рубежам было своевременно обнаружено, а границ они не нарушали. В свою очередь, ведомство рассказало о полетах российских дальних ракетоносцев в северных широтах.

Обмен визитами

Американские бомбардировщики B-2A стартовали 18 июня с авиабазы в штате Миссури. После дозаправки от воздушных танкеров, взлетевших из Англии, они встретились с норвежскими истребителями F-35 и провели патрулирование в Заполярье. После чего с еще одной дозаправкой вернулись на базу.

Бомбардировщик США B-2A и истребитель F-35 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Matthew Plew/Planetpix

Чтобы совершить визит в Охотское море стратегическим B-52H пришлось пройти сквозь цепь российских Курильских островов через узкий нейтральный воздушный коридор между ними. Боевые самолеты не приближались близко к границам нашей страны, но описали над акваторией круг от Камчатки до Сахалина. По сообщению Министерства обороны, там их встретили и сопроводили дежурные истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.

Российская стратегическая авиация достаточно сильна, чтобы сдержать любую агрессию и дать адекватный ответ, считает Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Сейчас сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 проходит глубокую модернизацию — на нем устанавливается новое оборудование, которое серьезно расширит его возможности. Не стоит сбрасывать со счетов Ту-22М3 и Ту-95МС — эти самолеты способны решать самые сложные задачи. Кроме того, идет массовое перевооружение российских авиачастей на новую технику. Важно, что этот процесс проходит планово и хорошими темпами — это говорит о том, что возможности нашей авиации будут только увеличиваться.

Су-30 на перехвате бомбардировщиков США Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

17 июня четверка российских Ту-95МС провела длительное патрулирование Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана. На некоторых участках маршрута их эскортировали истребители Су-35 и МиГ-31. При пролете неподалеку от берегов Аляски, самолеты встретили и сопроводили американские истребители F-22. За неделю до этого четверка «стратегов» ВКС также выполнила полет по аналогичному маршруту.

Соперничество в Арктике

Север — это важнейшее стратегическое направление, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс, — отметил эксперт. — Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири. Учитывая плотность ПВО СССР и стан Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли. Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас.

То, что бомбардировщики ВВС США стали чаще появляться на этом направлении, говорит о том, что они повышают уровень своей боевой подготовки. Но российской стратегической авиации есть, чем адекватно ответить. Во время полетов в северных широтах наши пилоты отрабатывают такие действия, отметил специалист.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/U.S. Air Force

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал «Меморандум о защите национальных интересов США в регионах Арктики и Антарктики». Одна из мер в нем — создание к концу этого десятилетия флота из собственных атомных ледоколов. Сейчас у США не ни одного корабля такого класса.

Кроме полетов авиации участились и учения кораблей флота США в северных регионах. С 2018 года после почти 30 лет перерыва Арктику начали посещать американские авианосцы. В мае этого года крупные маневры в Баренцевом море провела американо-британская корабельная ударная группа из эсминцев, фрегатов и подводной лодки с крылатыми ракетами.

Антон Лавров, Богдан Степовой