В США российский самолет-зверь назвали старым

Советские (российские) стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 и их разнообразные модернизации являются старыми, но все еще опасными, пишет американский журнал The National Interest.

Издание большую часть российской стратегической авиации называет довольно старой, но остающейся, благодаря модернизации планера, радиоэлектронного оборудования и вооружений, все еще в силе.

Журнал напоминает, что работы над Ту-95 начались еще в середине прошлого века, тогда как данный самолет, получающий сегодня все более совершенные крылатые ракеты, может прослужить до 2040-х годов. Ту-22М, появившийся в 1970-х, «несет приличную бомбовую нагрузку и может летать с максимальной скоростью 1,88 числа Маха». Бомбардировщик Ту-160 в публикации называется «поистине настоящим самолетом-зверем, за плечами которого имеется несколько мировых рекордов».

Издание отмечается, что в настоящее время Россия работает над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Журнал пишет, что созданию нового российского самолета может помешать недостаточное финансирование.

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в России одновременно собирается несколько опытных образцов, в частности, в производство запущено «уже два или три объекта», предназначенных для проведения наземных и летных испытаний.

Тогда же управляющий директор самарского «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев заявил, что в 2021 году «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) проведет первые стендовые испытания двигателя для ПАК ДА, получившего название «Изделие РФ».

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко пообещал, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) до конца 2027 года.

Иван Потапов