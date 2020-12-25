Раскрыто число собираемых российских ПАК ДА

В России одновременно собирается несколько опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Число изготавливаемых самолетов раскрыл ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в производство запущено «уже два или три объекта», предназначенных для проведения наземных и летных испытаний. Собеседник добавил, что данные опытные образцы перспективного стратегического стелс-ракетоносца будут готовы с разницей в несколько месяцев.

Источник отметил, что изделия изготавливаются согласно конструкторской документации. «Часть оснастки, часть первых деталей изготавливаются во всю», — сказал собеседник, добавив, что несколько кабин ПАК ДА производится в Новосибирске, а окончательная сборка перспективного ракетоносца будет проходить в Казани.

Ранее в декабре управляющий директор самарского «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев заявил, что в 2021 году «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) проведет первые стендовые испытания двигателя для ПАК ДА, получившего название «Изделие РФ».

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) до конца 2027 года.

В августе «Туполев» заявил, что ПАК ДА испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе компании.