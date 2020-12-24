Россия в 2021 году испытает «Изделие РФ»

В 2021 году «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) проведет первые стендовые испытания двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), получившего название «Изделие РФ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управляющего директора самарского «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева.

«До конца [2020] года двигатель будет собран для начала стендовых испытаний. В течение 2021 года первый перспективный двигатель будет проходить стендовые испытания с целью отработки параметров, заданных в техническом задании Минобороны», — сказал менеджер.

По его словам, некоторые узлы «Изделия РФ» уже испытаны, для чего были подготовлены соответствующие заводские мощности. «Изделие проектировалось уже все в цифре, что позволило оперативно изготовить первый образец, который у нас сейчас находится на сборке», — добавил Соболев.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) до конца 2027 года.

В августе «Туполев» заявил, что ПАК ДА испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе компании.