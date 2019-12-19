Россия пообещала вооружиться ПАК ДА до конца 2027 года

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение ВКС России до конца 2027 года, заявил "Обороне России" заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко.

"В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире", — пообещал замминистра.

По его словам, речь идет о ракетных подводных лодках стратегического назначения "Борей-А", ПАК ДА, ракетных комплексах стратегического назначения, стационарного и подвижного базирования, перспективных радиолокационных станциях системы предупреждения о ракетном нападении (типа "Воронеж") и зенитных ракетных комплексах с повышенными боевыми возможностями (типа С-350 "Витязь", С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей").

Криворучко также рассказал, что до конца 2019 года будет заключен контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

В августе "Туполев" заявил, что ПАК ДА испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе компании.

В декабре 2018 года "Звезда" показала проверку двигателя, бортовых систем, системы аварийного покидания, открывания и закрывания боковых дверей, системы кругового обзора визуального контроля и навигационного оборудования российского воздушного самолета-заправщика, созданного на базе Ил-76МД-90А.