"Вертолёты России" в 2020 году заключили 20 контрактов на поставку 88 военных машин

Первый поставленный в Туркмению легкий вертолет "Ансат" (туркменский регистрационный номер EZ-L487) производства ПАО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России").

Твёрдый портфель заказов холдинга составляет 502 вертолёта стоимостью 570 млрд рублей

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - "Вертолеты России" в прошедшем году заключили 20 контрактов на поставку военной техники стоимостью свыше 257 млрд рублей, говорится в годовом отчете холдинга за 2020 год.

"По результатам работы по продаже вертолетов военного назначения в 2020 году заключено 20 контрактов на поставку 88 вертолетов на сумму более 257 млрд рублей, что соответствует уровню 2019 года", - говорится в документе.

"По итогам 2020 года твердый портфель заказов составил 502 вертолета, стоимость заказов составляет 570 млрд рублей (в ценовом выражении на 17% больше, чем в 2019 году)", - сказано в отчете.

В нем отмечается, что всего в прошлом году на предприятиях холдинга произведено 128 вертолетов (в 2019 году - 153), заказчикам поставлен 141 новый вертолет. В частности, на внутренний рынок поставлено 37 военных машин и 65 гражданских.

Кроме того, 39 военных вертолетов поставлено на экспорт.

"В 2021 году прогнозируется увеличения объема экспорта военной вертолетной техники на 30%", - говорится в документе.