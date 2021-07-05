В США рассказали о беспилотном китайском Су-27

Китай занимается внедрением систем искусственного интеллекта (ИИ) в пилотируемые истребители, что превращает последние в частично или полностью беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказывает американское издание The Drive.

В публикации обратили внимание на снимок одной из авиабаз в КНР, на котором среди беспилотников заметен истребитель четвертого поколения J-16, являющийся далеким клоном советского самолета Су-27 и его производных. Издание допускает, что J-16 мог получить систему ИИ в качестве второго пилота, которая позволила ему управлять ведомыми БПЛА, либо стать полноценным беспилотником.

Flanker fighter appears among unmanned aircraft at China's secretive drone test base:https://t.co/JDtvyHFYl2 - The War Zone (@thewarzonewire) July 2, 2021



The Drive напоминает, в настоящее время в США реализуется аналогичная программа, получившая название Skyborg, о которой, по сравнению с китайской, известно гораздо больше.

В июле Breaking Defense написало, что Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая сделал еще один шаг к устранению последних преимуществ Военно-морских сил США, получая новый палубный стелс-истребитель, известный как J-35, пишет Breaking Defense. Американское издание отмечает, что у чиновников из Вашингтона вызвали беспокойство новые снимки J-35, появившиеся в сети, где китайский самолет находится рядом с авианосцем.

В марте издание Global Times, ссылаясь на заявление летчика-инструктор Ван Сунси из Военно-воздушных сил Северного командования Народно-освободительной армии Китая, написало, что китайский истребитель четвертого поколения J-16 безупречен и намного превосходит российский Су-30.

Иван Потапов