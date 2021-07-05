В США обеспокоились новым китайским истребителем пятого поколения J-35

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) сделал еще один шаг к устранению последних преимуществ перед Военно-морскими силами (ВМС) США, получая новый палубный стелс-истребитель, известный как J-35, пишет Breaking Defense.

Американское издание отмечает, что у чиновников из Вашингтона вызвали беспокойство новые снимки J-35, появившиеся в сети, где китайский самолет находится рядом с авианосцем. По словам офицера Разведывательного управления ВМС США капитана Джеймса Фанелла, ВМФ НОАК «продолжает превращаться в самый мощный флот планеты».

Breaking Defense напоминает, что J-35, ранее известный как J-31, по внешнему виду напоминает американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, отличающийся от последнего наличием двух двигателей вместо одного. Издание отмечает, что первые версии J-31 получали российские силовые агрегаты.

По мнению Фанелла, причина, по которой в Вашингтоне продолжают удивляться разработкам Пекина, «заключается в полном отсутствии прозрачности с китайской стороны».

В июне 2020 года журнал Popular Mechanics написал, что в случае принятия на вооружение самолета J-35 Китай станет второй после США страной, располагающей сразу легкими (средними) и тяжелыми истребителями пятого поколения. Американское издание обратило внимание на публикацию в китайской прессе, согласно которой на 2021 год запланированы летные испытания нового истребителя пятого поколения. Изначально такие истребители получали российские силовые установки, а готовящиеся испытания нового FC-31 могут указывать на то, как писал журнал, что Китай справился с задачей импортозамещения соответствующих двигателей. Согласно Popular Mechanics, J-35 получит третий китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой.

Иван Потапов