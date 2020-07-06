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Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения

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Источник изображения: topwar.ru

В случае принятия на вооружение самолета J-35 Китай станет второй после США страной, располагающей сразу легкими (средними) и тяжелыми истребителями пятого поколения, сообщает Popular Mechanics. Это означает, что по соответствующим технологиям Пекин обогнал Москву и настиг Вашингтон.

Американское издание обратило внимание на публикацию в китайской прессе, согласно которой на 2021 год запланированы летные испытания нового истребителя пятого поколения. Согласно Popular Mechanics, речь может идти о модернизированной версии самолета FC-31, также известного как J-31 или J-35.

Издание отмечает, что изначально такие истребители получали российские силовые установки, а готовящиеся испытания нового FC-31 могут указывать на то, что Китай справился с задачей импортозамещения соответствующих двигателей. Согласно Popular Mechanics, J-35 получит третий китайский авианосец, который будет оснащен электромагнитной катапультой.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В настоящее время действующими истребитетелями пятого поколения располагают только США (F-22 Raptor и F-35 Lightning II) и Китай (J-20). Российский Су-57 и китайский FC-31 еще не приняты на вооружение.

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Страны
Китай
Россия
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F-35
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ПАК ФА
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
06.07.2020 10:21
Как можно обогнать не имея собственного двигателя. Пустая болтовня.
+2
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№2
06.07.2020 10:43
Цитата, q
Согласно Popular Mechanics, речь может идти о модернизированной версии самолета FC-31, также известного как J-31 или J-35.

По данным журнала "Популярная механика" Китай обогнал сам себя, запутав противника тремя названиями одного самолёта с российским двигателем.
0
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№3
06.07.2020 10:48
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0
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№4
06.07.2020 15:56
А этот J-31 в Китае вообще собирались ставить на вооружение? Это чисто инициативная программа Авиастроительной корпорации Шеньян. Ни ВВС, ни ВМС НОАК в нём не были заинтересованы. Был бы он уже готовым к запуску в производство, может его бы и заказали. А тратить деньги и ждать пока его доделают ни кто, кроме разработчиков, не хочет. Особенно абсурдно на этом фоне звучат заявления, что Китай с этой поделкой кого-то там догнал и перегнал. Он может вообще так и останется только экспериментальным, как миговское изделие 1.44.
+1
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