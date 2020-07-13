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США заменят F-16 на Skyborg

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Skyborg
Skyborg.
Источник изображения: Air Force Research Laboratory

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют заменить с 2025 года часть истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon на небольшие малозаметные беспилотные разведывательно-ударные летательные аппараты, создаваемые в рамках программы Skyborg, пишет Aviation Week & Space Technology.

В публикации говорится, что изделия Skyborg стирают грань между многоразовым беспилотником и одноразовой крылатой ракетой. Создаваемые в рамках данной программы летательные аппараты должны начиная с 2030 года заменить устаревающие разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

По данным Aviation Week & Space Technology, одним из дронов, отвечающих концепции Skyborg, является демонстратор XQ-58A Valkyrie.

В июне Исследовательская лаборатория ВВС США выпустила презентацию, в которой рассказывается о сценариях применения летательных аппаратов Skyborg, которые могут стать ведомыми истребителей F-35 Lightning II.

В сентябре 2019 года исполнительный директор ВВС США по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта, создаваемой в рамках программы Skyborg.

В октябре того же года в ходе третьего испытательного полета демонстратор XQ-58A Valkyrie, который должен стать ведомым напарником истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения.

В июне 2019 года Вашингтон сообщил о планах по размещению MQ-9 Reaper в Польше. Подобные намерения американской стороны вызвали обеспокоенность в Москве.

В марте того же года демонстратор XQ-58A Valkyrie в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона) совершил свой первый полет.

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