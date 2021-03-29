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В Китае заявили о превосходстве J-16 над Су-30

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Источник изображения: Кадр: CGTN / YouTube

Китайский истребитель четвертого поколения J-16 безупречен и намного превосходит российский Су-30, пишет Global Times, ссылаясь на заявление летчика-инструктор Ван Сунси из Военно-воздушных сил (ВВС) Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Обычные люди как правило не могут по внешнему виду отличить J-16 от Су-30, но многие вещи различаются внутри», — сказал пилот, добавив, что с точки зрения характеристик J-16 превосходит все типы самолетов, на которых он летал.

По его мнению, J-16 «ушел вперед» от Су-30 на «целое поколение», в частности, за счет вооружения, способного действовать в любых погодных условиях.

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

Китайский J-16 создан на основе российского Су-30.


Иван Потапов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-30
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
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