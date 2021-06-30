Войти
Lenta.ru

Названы две уничтожающие F-35A гиперзвуковые ракеты Су-57

606
0
0
Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гиперзвуковые ракеты Р-37М и Х-47М2 «Кинжал» российского истребителя пятого поколения Су-57 способны уничтожить американский самолет F-35A Lightning II, пишет Military Watch.

Издание уверяет, что Р-37М развивает скорость до шести чисел Маха, а Х-47М2 «Кинжал» — до десяти. Согласно журналу, оружие планируется интегрировать в Су-57 до 2025 года.

Появление у российских самолетов гиперзвуковых ракет издание называет «возможностью серьезного подрыва и потенциально полного срыва боевых операций американских стелс-истребителей».

В июне РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2021 году получат два Су-57.

В том же месяце ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
F-35A
ПАК ФА
РС-20
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
05.02.2021
«Москит» выходит на охоту
20.05.2019
Пять стран включили в список потенциальных покупателей Су-57
12.07.2016
Владимир Михеев: истребитель 6-го поколения вооружат электромагнитными пушками
31.08.2011
Решение проблем с F-35 и новый двигатель для военных самолетов
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 11:14
  • 56
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 10:48
  • 93
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 07:48
  • 333
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.06 07:16
  • 1
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 06:50
  • 172
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 30.06 00:22
  • 2
О мобильных ракетных комплексах (МРК) и их роли
  • 29.06 18:00
  • 1
Неуязвимый "Дрозд": как испытывали активную защиту танков в СССР
  • 29.06 17:53
  • 1
Как украинские бронетанковые пираты пытались торговать подделками под Т-90С
  • 29.06 16:43
  • 2214
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 09:59
  • 56
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.06 06:30
  • 1
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца
  • 29.06 06:24
  • 1
РФ успешно выполнила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты
  • 29.06 05:48
  • 1
Казахстан закупит у России зенитные ракетные комплексы Тор-М2К