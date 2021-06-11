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В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

В настоящее время в мире существует четыре действующих стелс-истребителя — американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, китайский J-20 и российский Су-57, пишет ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx.

Лучшими самолетами пятого поколения автор называет американские, худшим — российский.

Обозреватель уверяет, что после того, как J-20 получит новые двигатели, по своим возможностям он приблизится к F-22 Raptor. По его мнению, F-35 Lightning II, будучи не столь маневренным и дальнобойным, как J-20 и F-22 Raptor, представляет собой «невероятно хитрый летающий суперкомпьютер».

«Российский Су-57 широко известен как наименее незаметный среди самолетов пятого поколения, однако истребитель — это не только эффективная площадь рассеяния», — пишет автор.

Холлингс пишет, что сравнение четырех действующих истребителей пятого поколения «лоб в лоб» нельзя считать справедливым, поскольку каждый из данных самолетов создавался для решения определенных задач и применения в рамках конкретной стратегии. И все же автор пишет, что «Су-57 может быть худшим истребителем пятого поколения на планете». «Но это совсем не делает его плохим истребителем», — уверяет обозреватель.

Среди проблем, которые сопровождали Су-57, автор называет, в частности, распад СССР, который привел к тому, что первый истребитель пятого поколения — F-22 Raptor — появился в США, а не России, и прекращение сотрудничества с Индией, которая осталась недовольна стелс-характеристиками Су-57.

Отправка российских самолетов пятого поколения в Сирию в публикации связывается с получением «корма для заголовков и нескольких рекламных фотографий».

Автор напоминает, что первый Су-57, который Минобороны России должно было принять на вооружение, разбился в декабре 2019 года, что стало «огромным ударом по хрупкой репутации России как мировой военной державы».

Среди других проблем, с которыми сталкивается разработка Су-57, обозреватель называет отсутствие на действующих самолетах двигателя второго этапа, а также западные санкции, введенные в отношении России, которые якобы не позволили установить на истребитель современную авионику.

Тем не менее, пишет Холлингс, Су-57 остается самым маневренным истребителем пятого поколения, а по развиваемой крейсерской скорости уступает лишь F-22 Raptor.

«Су-57 может и не стать лидером среди истребителей-невидимок, но в этом нет необходимости, чтобы представлять угрозу», — заключает автор.

В августе 2020 года аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В июле того же года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.


Иван Потапов

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Индия
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