Войти
ЦАМТО

Танки Т-72МС, самолеты МиГ-29 и ЗРПК "Панцирь-С1" приняли участие в крупнейших учениях в Сербии

303
0
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.
Источник изображения: © Фото : Министарство одбране Републике Србије

ЦАМТО, 28 июня. Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники, приобретенной в РФ, или полученной по соглашению о военном сотрудничестве Москвы и Белграда, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, военные маневры "Молниеносный удар" с боевыми стрельбами, состоявшиеся 27 июня на Пештерском плоскогорье на юго-западе страны, по данным Минобороны Сербии, стали крупнейшими за последние несколько десятков лет. Им предшествовала проверка готовности более чем 15 тыс. сербских военнослужащих в июне и тактические учения на восьми разных полигонах.

В маневрах в присутствии президента Александра Вучича и членов правительства и командования приняли участие свыше 2,3 тыс. военнослужащих Второй бригады Сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчеты ВВС и ПВО Сербии.

"Экипажи танков Т-72МС впервые показали боевые возможности с использованием современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми они оборудованы. Вместе с ними были задействованы и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации", – цитирует "РИА Новости" сообщение сербского Минобороны.

В рамках учений также прошли стрельбы из приобретенного в России ЗРПК "Панцирь-С1", в небе воздушный бой демонстрировали переданные ранее РФ МиГ-29.

"Вы видели в воздухе сразу 11 МиГ-29, чего не было уже давно... Мы должны также увеличивать число ударных беспилотников, некоторые уже купили, заказали еще. Сила нашей армии еще более возрастет в ближайшие девять месяцев", – подчеркнул А.Вучич в заявлении по итогам учений. Он также отметил участие вертолетов Ми-35 с ракетами "Атака"

Большинство остальной продемонстрированной техники как авиационной, так и артиллерийской – сербского производства.

Как напоминает агентство, Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Атака
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
Т-72
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
05.12.2019
Россия является крупнейшим поставщиком вооружений Сербии
23.10.2019
Помочь славянам. Как Россия вооружает и обучает армию Сербии
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
21.09.2017
Полчища для битья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 04:24
  • 85
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 29.06 03:49
  • 41
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 29.06 01:58
  • 2
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 28.06 22:37
  • 2
В России назвали главную уязвимость подлодок
  • 28.06 21:06
  • 2
Российским «Калибрам» предрекли проигрыш
  • 28.06 19:56
  • 2
Спутник ВВС США размером с футбольное поле завершил работу
  • 28.06 19:30
  • 27
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 28.06 18:46
  • 54
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 28.06 17:38
  • 4
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
  • 28.06 17:25
  • 165
Есть ли будущее у танков?
  • 28.06 13:46
  • 10
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 28.06 12:03
  • 37
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 28.06 08:40
  • 29
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 28.06 05:27
  • 171
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.06 00:56
  • 67
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше