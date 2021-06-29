Танки Т-72МС, самолеты МиГ-29 и ЗРПК "Панцирь-С1" приняли участие в крупнейших учениях в Сербии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.

ЦАМТО, 28 июня. Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники, приобретенной в РФ, или полученной по соглашению о военном сотрудничестве Москвы и Белграда, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, военные маневры "Молниеносный удар" с боевыми стрельбами, состоявшиеся 27 июня на Пештерском плоскогорье на юго-западе страны, по данным Минобороны Сербии, стали крупнейшими за последние несколько десятков лет. Им предшествовала проверка готовности более чем 15 тыс. сербских военнослужащих в июне и тактические учения на восьми разных полигонах.

В маневрах в присутствии президента Александра Вучича и членов правительства и командования приняли участие свыше 2,3 тыс. военнослужащих Второй бригады Сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчеты ВВС и ПВО Сербии.

"Экипажи танков Т-72МС впервые показали боевые возможности с использованием современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми они оборудованы. Вместе с ними были задействованы и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации", – цитирует "РИА Новости" сообщение сербского Минобороны.

В рамках учений также прошли стрельбы из приобретенного в России ЗРПК "Панцирь-С1", в небе воздушный бой демонстрировали переданные ранее РФ МиГ-29.

"Вы видели в воздухе сразу 11 МиГ-29, чего не было уже давно... Мы должны также увеличивать число ударных беспилотников, некоторые уже купили, заказали еще. Сила нашей армии еще более возрастет в ближайшие девять месяцев", – подчеркнул А.Вучич в заявлении по итогам учений. Он также отметил участие вертолетов Ми-35 с ракетами "Атака"

Большинство остальной продемонстрированной техники как авиационной, так и артиллерийской – сербского производства.

Как напоминает агентство, Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1".