Российский ОПК послужит Сербии

Вооружение ЮНА разбрелось по всем бывшим югославским республикам

В годы Второй мировой войны Югославия (а именно Сербия) стала вторым фронтом – с 1941 по 1944 год немцы и итальянцы вынуждены были вести там полномасштабную войну, затрачивая массу сил и средств. А то, что открыли американцы и англичане в Нормандии в июне 1944 года, справедливо было бы назвать третьим фронтом.

Тито любил советский военпром

После войны Югославия очень быстро поссорилась с СССР и начала строить «альтернативный социализм». На почве этого она подружилась с Западом и начала получать оружие из США и Великобритании. Затем отношения Белграда с Москвой постепенно восстановились. С 60-х годов начался импорт боевой техники из СССР. Но в первую очередь югославское руководство ориентировалось на собственное производство. В стране был создан очень мощный ВПК, способный производить технику практически всех классов. В основном она создавалась на основе иностранных образцов, но были и чисто местные разработки.

Собственные проекты югославы создавали в сфере производства легкой бронетехники. В 60-е годы был разработан достаточно примитивный гусеничный БТР М-60 (произведено более 500 единиц), затем последовали гораздо более продвинутые БМП М-80 (995 единиц) и колесный БТР BOV нескольких модификаций (собственно БТР, БРМ, ЗСУ, полицейская машина), производство которого продолжилось и после распада Югославии.

Также чисто собственными были югославские РСЗО: 128-мм М-63 и М-77, 262-мм М-87.

“ Сербия в огромных количествах продает минометы и ПТРК на Ближний Восток (через США, Саудовскую Аравию и ОАЭ они поступают радикальным исламистам в Ливии и Сирии). Подобное поведение Белграда несколько удивительно ”

До момента распада страны в строю Югославской народной армии (ЮНА) оставались советские и американские танки времен Второй мировой – Т-34/85 и М4 «Шерман», а также более новые М47, они даже приняли участие в гражданской войне в 90-е.

В СССР было приобретено почти две тысячи Т-54/55, а затем 75 Т-72. На основе последнего был создан танк М-84. Для ЮНА было произведено 503 машины этого типа, из которых, впрочем, на момент распада страны 60 еще находились на заводе-производителе в Хорватии, коей и достались.

На основе американской 105-мм гаубицы М101 была создана югославская М-56, которая в значительных количествах (видимо, более тысячи) производилась для ЮНА и на экспорт. По советским лицензиям в больших количествах выпускались 122-мм гаубица Д-30 (под названием D-30J), 130-мм М-46 и 152-мм Д-20. На основе последней была создана собственная гаубица М-84 «Нора» (до распада страны успели произвести примерно 84 единицы).

Боевые самолеты (сначала МиГ-21, пришедшие на смену американским «Сейбрам», затем МиГ-29) Югославия приобретала в СССР, по французской лицензии производились вертолеты SA342 «Газель». По собственным проектам выпускались легкие штурмовики J-1 «Ястреб», G-2 «Галеб», G-4 «Супер Галеб», J-22 «Орао» (последний совместно с Румынией), учебные самолеты UTVA-75.

На собственных верфях и по собственным проектам была построена большая часть югославского флота (включая ПЛ, как классические, так и сверхмалые). В СССР были куплены два фрегата проекта 1159 (на их основе были построены еще два фрегата в самой Югославии) и 10 ракетных катеров проекта 205.

ВПК Сербии держит курс на Россию

На протяжении всего периода существования Югославии межнациональные отношения в стране были крайне сложными. Особенно острой была вражда между двумя крупнейшими нациями – сербами и хорватами. Сильны были сепаратистские настроения и в Словении. И уж совсем тяжелой была обстановка в Боснии и Герцеговине, где сожительствовали сербы, хорваты и мусульмане (в этническом плане последние являются сербами, но к православным соотечественникам они были настроены еще хуже, чем хорваты).

По всем указанным причинам развал «мировой социалистической системы» именно по Югославии ударил наиболее сильно, превратившись в полномасштабную гражданскую войну.

В июне-июле 1991 года Белград всего за неделю потерял Словению. Совсем небольшая республика смогла захватить до 300 единиц бронетехники ЮНА (почти всю в исправном состоянии), включая 60 М-84 (из них 54 исправных), нанеся югославским войскам тяжелое поражение. Главной проблемой последних было отсутствие у личного состава желания воевать, а у командиров и политического руководства страны – брать на себя хоть какую-то ответственность.

В Хорватии ЮНА безвольно сдавала территории и технику противнику. Формальным исключением стала битва за город Вуковар, который югославы смогли взять после трехмесячной осады, однако это была поистине пиррова победа. ЮНА совершила все ошибки (отсутствие прикрытия танков пехотой и вообще какого-либо взаимодействия между родами войск и видами ВС, крайне примитивная тактика), понеся огромные потери (не менее 1100 человек убитыми, до 200 единиц бронетехники, в том числе порядка 50 танков). Было сбито (в основном из ПЗРК «Стрела-2») не менее пяти сербских МиГ-21 и аналогичное количество штурмовиков «Галеб» и «Супер Галеб». К тому же следствием битвы за Вуковар стало крайнее взаимное ожесточение сторон, из-за чего военные преступления вскоре стали нормой.

В 1992 году Белград без единого выстрела сдал Македонию (хотя и забрав у нее все оружие), а затем Боснию и Герцеговину. Правда, на ее территории была создана Республика Сербская, которая получила от ЮНА очень значительное количество боевой техники. Она участвовала в жесточайшей гражданской войне в БиГ, но в конечном счете ничего не добилась («Максипроблемы мини-Югославии»). В 1995 году были подписаны Дейтонские соглашения, в рамках которых Милошевич сдал все.

Это ему, однако, не помогло – предательство вообще никому не помогает. В 1999 году НАТО путем прямой агрессии отторгло у Югославии Косово («Балканский ящик Пандоры»). При этом были практически разгромлены ВВС ЮНА (потеряно 11 из 16 МиГ-29, 39 МиГ-21, до 40 штурмовиков, 16 учебных и транспортных самолетов, 16 вертолетов) и наземная ПВО (уничтожены 2 дивизиона ЗРК С-75, 10 дивизионов С-125 и 3 дивизиона ЗРК «Квадрат»), при этом сбиты всего два самолета ВВС США (F-117А и F-16С).

За все войны девяностых годов собственно ЮНА и армии хорватских и боснийских сербов понесли огромные потери в технике. Только танков было потеряно не менее 80 (не менее 30 М-84), не считая тех нескольких сотен, которые достались армиям Словении, Хорватии и БиГ в исправном состоянии.

В 2006 году Югославия распалась окончательно после отделения Черногории («Страшные рати» балканских стран НАТО»). В связи с этим страна лишилась ВМС. Нынешние ВС Сербии («Белград между гордостью и кормушкой») составляют менее трети бывшей ЮНА. При этом почти все ее вооружение унаследовано именно от ЮНА эпохи до распада Югославии.

Лишь в последнее время началась медленная «реанимация» национального ВПК. В армию и полицию в небольших количествах поступили новые БРМ BOV М-11, БТР BOV М-16 и «Лазар», создан бронеавтомобиль М-20 класса МRAP. Предполагается принять на вооружение колесную САУ «Нора» В-52 (вышеупомянутая гаубица «Нора» в кузове грузовика). Пока такие САУ проданы Белградом в Бангладеш, Кению, Мьянму (в Бангладеш и Мьянму проданы также БРМ BOV М-11). Начаты поставки «Норы» и BOV М-16 на Кипр. Ирак приобрел у Сербии учебные самолеты «Ласта-95».

При этом Сербия возобновила ВТС с Россией. Она уже получила из состава ВВС РФ шесть истребителей МиГ-29, четыре многоцелевых вертолета Ми-17 и четыре боевых Ми-35М, а также шесть новых ЗРПК «Панцирь-С1». Ожидается поступление еще шести Ми-17, а также по 30 танков Т-72 (сама Сербия теперь танки не производит) и БРДМ-2, часть этой техники уже поставлена. Еще четыре МиГ-29 в начале 2019 года передала Сербии Белоруссия. В Китае были приобретены шесть легких боевых БПЛА СН-92, а затем ЗРК FK-3 (экспортный вариант ЗРС HQ-22), причем для обеих систем Сербия стала их первым покупателем.

Впрочем, на полноценное возрождение сербской армии это пока не очень похоже. Тем более что страна никак не может определиться со своим внешнеполитическим курсом.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года