Россия является крупнейшим поставщиком вооружений Сербии

Два полученных из России в 2017 году истребителя МиГ-29 ВВС и ПВО Сербии (бортовые номера "18151" и "18201") на аэродроме Батайница на фоне строящихся для них ангаров, 16.11.2019.

ЦАМТО, 4 декабря. Президенты России и Сербии 4 декабря проведут переговоры в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.

Поскольку Россия является основным поставщиком вооружений Сербии, не исключено, что стороны обсудят и двустороннее сотрудничество в сфере ВТС.

Ниже ЦАМТО публикует краткую справку по ВТС двух стран к визиту Александра Вучича в РФ.

В декабре этого года Россия досрочно выполнила контракт на поставку Сербии в общей сложности четырех вертолетов Ми-35М и трех вертолетов типа Ми-17.

По имеющимся данным, три вертолета Ми-17В-5 были доставлены в Белград транспортным самолетом из РФ в октябре 2019 года, четыре вертолета Ми-35М – в начале декабря 2019 года.

Ранее Белград уже закупил три вертолета типа Ми-17. Таким образом, в составе ВС Сербии на текущий момент состоят шесть вертолетов типа Ми-17 и четыре Ми-35М.

Кроме того, сербская сторона получила в дар 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2МС с вооружением (14,5-мм пулемет КПВТ).

В конце октября А.Вучич на учениях "Славянский щит-2019" подтвердил, что Белград подписал контракт на закупку в России одной батареи ЗРПК "Панцирь-С1" (4 ПУ), а подчеркнул желание Сербии иметь ЗРС С-400. Однако, по его словам, сербские власти пока не планируют приобретать в России ЗРС С-400, потому что на эту покупку у Белграда нет средств.

Ключевой программой России с Сербией является модернизация истребителей МиГ-29

По информации Министерства обороны Сербии, ВВС страны 21 августа 2018 года приняли на вооружение первые два истребителя МиГ-29, которые были поставлены в рамках соглашения с Российской Федерацией.

В посвященном данному событию официальном мероприятии на авиабазе Батайница приняли участие президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, другие официальные лица.

Согласованный Белградом и Москвой пакет поставки ВиВТ ВС Сербии оценивается в сумму 185 млн. евро. В него включена безвозмездная передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение следующих 15 лет. В стоимость договора включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Работы по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29 проводились на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице при участии российских специалистов. Процедуру модернизации прошли четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). Эту же процедуру прошли четыре "белорусских" самолета, переданных Белграду в феврале 2019 году Минском (то есть всего 14 машин).

Целью программы является модернизация всех самолетов к единому стандарту МиГ-29СМ и продление сроков их эксплуатации до 2030 года и далее. Отремонтированные и модернизированные истребители переданы в распоряжение 204-й авиационной бригады.