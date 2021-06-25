Запуск американского коммерческого модуля на Луну перенесли почти на год

Компания Masten Space Systems вынуждена перенести запуск своего лунного посадочного модуля с 2022-го на 2023 год. Одной из причин стала пандемия.

Издание SpaceNews сообщило, что Masten Space Systems почти на год откладывает запуск своей лунной миссии. Masten заявила, что ее посадочный модуль, который планировали запустить в декабре 2022 года, будет запущен в ноябре 2023-го. Перенос сроков связали с пандемией коронавируса и отраслевыми проблемами.

«Мы все так или иначе пострадали от пандемии, и аэрокосмическая промышленность не исключение, — заявил Дэйв Мастен, основатель и главный технический директор Masten Space Systems.

Masten получила контракт NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) в апреле 2020-го. Стоимость соглашения — 75,9 миллиона долларов. Masten доставит на Луну набор демонстрационных научно-технических полезных нагрузок для космического ведомства США. Контракт на запуск посадочного модуля, который компания называет XL-1, получила SpaceX.

XL-1 Источник изображения: Masten Space Systems

Местом посадки модуля XL-1 станет область крупного ударного кратера Хаворт, расположенного в районе южного полюса на видимой стороне Луны. «Наша команда продолжает добиваться прогресса в разработке XL-1 и достигать важных вех, которые помогут обеспечить безопасную и точную посадку вблизи богатого ресурсами кратера Хаворт», — говорит Дэйв Мастен.

Masten Space Systems — небольшая компания из Мохаве (Калифорния), работающая в аэрокосмической индустрии. Ее основали в 2004 году. По состоянию на 2020-й в компании работали более 80 сотрудников.

CLPS может сыграть важную роль в программе NASA Artemis, направленной на освоение спутника Земли и высадку на его поверхности астронавтов. Тестовый беспилотный запуск к Луне хотят осуществить уже осенью этого года. Первая пилотируемая миссия по программе — Artemis-2 — состоится не ранее сентября 2023 года. Она пройдет без высадки на поверхность спутника: сроки отправки «первой женщины и следующих мужчин» на Луну пока вовсе неясны. При оптимистичном сценарии этого ожидают примерно в середине десятилетия.

Еще менее определенно выглядят планы освоения спутника у других стран. Недавно стало известно, что первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в 2021-м и, возможно, будет перенесен на следующий год.

Полученный в ходе этой и последующих беспилотных миссий опыт страна хочет использовать для первого пилотируемого полета космонавтов к Луне. Строить лунную станцию Россия планирует вместе с Китаем.