Le Monde (Франция): США и ЕС снова снисходительны к Эрдогану, но непреклонны к Путину

Несмотря на значительные разногласия между Турцией, США И ЕС, президент Эрдоган получил снисхождение на последнем саммите НАТО. Эта смена гнева на милость очень кстати для турецкого лидера, у которого непростые отношения с Владимиром Путиным из-за несовпадения позиций по Сирии.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выросли крылья после того, как на последнем саммите НАТО 14 июня он вновь ощутил снисходительное к себе отношение. После телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник, 21 июня, он призвал Европейский Союз к позитивной повестке дня в отношении своей страны.

"Турция сделала больше, чем должна была. Теперь настала очередь ЕС предпринять конкретные действия", - говорится в заявлении администрации президента Турции после телефонного разговора. Беседа состоялась перед заседанием Совета Европы 24 и 25 июня, на котором будут обсуждаться отношения "двадцати семи" с Турцией.

Удовлетворенная "хорошим разговором" с лидером Турции, Урсула фон дер Ляйен перечислила обсуждаемые темы, в том числе соглашение о мигрантах, которое ЕС намерен поддерживать. В его рамках Брюссель выделил более 6 миллиардов евро, чтобы помочь 3,7 миллионам сирийских беженцев, размещенных на турецкой земле. Еще 3,5 миллиарда евро будут выделены Турции для дальнейшего приема сирийцев, бежавших от войны.

Разногласий предостаточно

Также обсуждался вопрос об обновлении договора о таможенном союзе, который Анкара хочет обновить "без предварительных условий", и о роли, которую Турция может сыграть в Афганистане, где ее войска будут отвечать за безопасность аэропорта из Кабула после отъезда американских и иностранных войск из страны.

На последнем саммите Североатлантического союза президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проявили особую снисходительность по отношению к турецкому лидеру. Традиционные союзники Анкары хотят, прежде всего, вернуть Турцию в западную игру, успокоить ее экспансионистские настроения, забыть о недипломатичном поведении и растущем авторитаризме ее президента.

Эта смена гнева на милость очень кстати для Эрдогана, внутренняя популярность которого продолжает падать на фоне экономического кризиса, усиленного пандемией. "Мы верим, что открыли двери в новую эру отношений с США на позитивной и конструктивной основе", - сказал он в понедельник по завершении заседания своего кабинета министров.

Однако разногласия между Анкарой и Вашингтоном все еще значительны: от американской поддержки курдских боевиков в Сирии, ненавистных турецким властям, до покупки Турцией российской системы ПВО С-400, несовместимой с системами НАТО.

Новая волна сирийских беженцев

У президента Турции есть веская причина стремиться сблизиться с новой американской администрацией. Его "друг", президент России Владимир Путин, намерен вставлять ему палки в колеса и приказал закрыть единственный пункт пропуска гуманитарной помощи ООН в Идлибе, приграничный с Турцией регион и последний оплот сирийского мятежа.

Из-за притока перемещенных лиц из других частей Сирии население провинции Идлиб утроилось. Вынужденные бежать от бомбардировок сирийского режима и его союзника России, более миллиона человек погибают в импровизированных лагерях вдоль границы с Турцией, закрытых стеной. Гуманитарная помощь, направляемая Организацией Объединенных Наций через пограничный пост Чилвегезю (турецкая сторона), Баб-эль-Хава (сирийская сторона), который ежедневно пересекают около тридцати грузовиков с продуктами питания и медикаментами, жизненно важна для населения Идлиба.

Скоро все закончится. Мандат ООН на доставку этой помощи истекает 10 июля. Если он не будет продлен, Турция рискует столкнуться с новой волной сирийских беженцев. Фактически Москва не скрывает намерения наложить вето на следующем голосовании. Верный сторонник Башара Асада, Россия считает, что помощь, предоставляемая ООН, должна идти исключительно через Дамаск, а не напрямую мятежникам. В прошлом Кремль уже добивался закрытия всех других международных гуманитарных коридоров в Сирию.

Позиция неоднократно высказывалась президентом России Владимиром Путиным. "Помощь должна предоставляться через центральное правительство", - сказал он в интервью американской телекомпании NBC News накануне встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня.

Об этом в среду сообщил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Его страна будет выступать против продления мандата на помощь, направляемую через Турцию, отметил он в заявлении, недавно направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Лавров критикует Анкару за ее "попустительство Хаят Тахрир аш-Шам (террористическая организация запрещена в РФ, прим.ред.) самой мощной вооруженной группировке в регионе". По его словам, группировка регулярно препятствует прибытию в Идлиб гуманитарных конвоев ООН, отправленных из Дамаска. А Турция, несмотря на то, что она является союзником России в Астанинском соглашении о "деэскалации" в Сирии, не занимает в этом вопросе конструктивной позиции.

Закрытие последнего пункта пропуска гуманитарной помощи в Идлиб может вызвать серьезный кризис между Москвой и Анкарой. "Если Москва и Дамаск будут продолжать упорствовать в своем намерении морить голодом население Идлиба, следует опасаться нового миграционного кризиса, который затронет Турцию и Европу", - сказал один западный дипломат, работающий в Анкаре.

Мари Жего (Marie Jégo)