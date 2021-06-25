Войти
ЦАМТО

ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" заключили в рамках МВМС-2011 соглашение о сотрудничестве

63
0
0
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 24 июня. В рамках X Международного военно-морского салона (МВМС-2011) ПСБ и АО "Корпорация морского приборостроения" 24 июня заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны предприятия – генеральный директор Леонид Стругов.

В соответствии с договоренностями ПСБ планирует предоставлять корпорации весь перечень финансово-банковских услуг и участвовать в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил, что "сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке. Финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям – наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение. Мы готовы предоставить корпорации и ее концернам все необходимые ресурсы для реализации государственного оборонного заказа, проектов модернизации и диверсификации производства, разработки современных систем управления и оборудования в интересах отечественного судостроения".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПСБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Гособоронзаказ
Выставки
МВМС
Похожие новости
08.09.2017
Гендиректор "РТИ": будем экспортировать высокотехнологичную безопасность
10.07.2017
Флоту стало тесно
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
10.06.2015
«Шквалом-Э» по санкциям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?