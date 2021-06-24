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ТАСС

Ученые из России создадут приборы для исследования плазменных оболочек астероидов и комет

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Астероид Рюгу
Астероид Рюгу.
Источник изображения: © JAXA via AP

Приборы предназначены для китайской миссии по изучению астероида Камоалева

ТАСС, 23 июня. Специалисты Института космических исследований (ИКИ РАН) планируют разработать три прибора для исследования плазменных оболочек астероидов и комет. Их можно будет использовать в стартующей в 2024 году китайской космической миссии по изучению астероида Камоалева и кометы 133P/Эльст - Писарро. Об этом рассказал директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович на онлайн-заседании Совета Российской академии наук (РАН) по космосу.

Российские исследователи стали победителями международного отбора приборов для китайской миссии Чжэн Хэ. В соответствии с планами организаторов миссии, межпланетный космический аппарат в 2024 году будет запущен к астероиду Камоалева, а затем отправится к комете 133P/Эльст - Писарро. Целями миссии, которая продлится 10 лет, станет изучение грунта, спектрометрия поверхности и исследование плазменных оболочек объектов, уточнил он.

"Мы можем поставить некоторый прибор, который может измерить поток различных ионов и электронов в окрестностях кометы или астероида и определить их состав. Как раз этот плазменный комплекс - один из главных приборов этой миссии - был выигран в составе коллектива авторов ИКИ РАН, китайского [Национального] центра космических наук с участием НПП "Астрон Электроника". У нас пять приборов в этом комплексе, за три из которых отвечает ИКИ РАН, за два - китайская сторона", - пояснил Петрукович.

Согласно процедуре, совет РАН по космосу должен одобрить проект для последующей поддержки Роскосмосом, пояснил директор ИКИ РАН. Участие российских исследователей в проекте позволит получить важные научные данные и станет новым стимулом развития сотрудничества с Китаем в космической сфере, считает он.

"Главный интерес в нем [астероиде] состоит в том, что это фактически так называемый квазиспутник Земли. Он летит сейчас по орбите где-то в окрестностях Земли - от 40 до 14 млн километров. <…> Пока это очень удобный объект для изучения, поскольку перелет к нему относительно энергетически дешев, в отличие от других астероидов. <…> Сейчас Китайское [национальное] космическое агентство ожидает ответа от Роскосмоса об участии [в миссии]", - заключил он.

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Китай
Россия
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ИКИ РАН
Роскосмос
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