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Российская газета

"Варяг" у Гавайских островов: учения кораблей ВМФ РФ поразили СМИ США

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Источник изображения: Виталий Аньков \ РИА Новости

Проход кораблей ВМФ России вблизи Гавайских островов вызвал переполох в СМИ США.

Высшее военное командование США в Тихоокеанском регионе заявило, что во время недавних учений российские военные корабли прошли в 23-34 милях от Гавайских островов, но теперь покинули этот район.

Первой официальное подтверждение этому получила газета Honolulu Star-Advertiser. Она отметила, что это было максимально приближение российских кораблей к Гавайям за долгое время.

"Российские суда следуют транзитом на запад и находятся вне зоны операций на Гавайях", - пояснил изданию капитан ВМС США Майк Кафка, представитель Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) пояснил изданию,

Портал The Drive также взял комментарий у капитана Кафки. Он уточнил, что во время прохождения российская флотилия оставалась в международных водах. А вот на вопрос, делали ли американские вооруженные силы какие-либо предупреждения российским кораблям, офицер прямо отвечать не стал.

"Хотя я не собираюсь вдаваться в нашу тактику и процедуры, я могу сказать, что мы действуем в соответствии с международным правом и ожидаем от России того же", - добавил он.

По мнению портала, этот визит военных российских кораблей стал самой необычной демонстрацией силы в Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее The Drive уже писал о том, что группа кораблей ВМФ России провела отработку уничтожения авианосной группы в Тихом океане. В них были задействованы фрегат "Маршал Шапошников", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". В маневрах также участвовали неназванная подводная лодка ВМФ России и пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ, которые сопровождались перехватчиками МиГ-31БМ.

Известно, что примерно в это время ВМС США подняли в воздух с авиабазы на Гавайях три истребителя F-22A Raptor. Также за российской флотилией наблюдали эсминцы ВМС США класса Arleigh Burke и катер Береговой охраны класса "Sentinel". Исходя из последних сообщений, такая реакция была вызвана именно прохождением кораблей ВМФ России близ Гавайев.

Журнал Popular Mechanics также не оставил без внимания это событие. Он напоминает, что российский флот редко совершает подобные вылазки. Крейсер "Варяг" в последний раз заходил так далеко, когда посетил Сан-Франциско в 2010 году.

Издание полагает, что это визит связан с предстоящими масштабными испытаниями ПРО США. Имитационная баллистическая ракета будет запущена с Тихоокеанского космодрома на острове Кодьяк в заливе Аляски. А ракета-перехватчик вылетит с атолла Кваджалейн в Тихом океане. Перехват, в случае успеха, произойдет к северо-западу от Гавайских островов.

Автор статьи заключает, что оперативная группа кораблей ВМФ РФ необычайно велика и, вероятно, призвана послать сигнал властям США. Вероятно, Россия хочет напомнить всем, что также является крупной военно-морской державой.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Arleigh Burke
F-22
МиГ-31
МиГ-31БМ
Ту-142
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Sentinel
Военные учения
пр. 1155
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