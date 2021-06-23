Войти
Lenta.ru

В США встревожились «уничтожением» Россией американского авианосца вблизи Гавайев

571
0
0
Источник изображения: Фото: Reurets

Учения России в Тихом океане недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, является «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США, пишет The Drive.

Американское издание, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечает, что российские военные корабли располагались примерно в 65 километрах к югу от Гонолулу. С другой стороны, согласно анонимному американскому чиновнику, они находились в сотнях километрах от столицы Гавайев. Минобороны России утверждает, что российские корабли располагались на расстоянии 4,6 тысячи километров от Курильских островов.

The Drive отмечает, что за российскими действиями в Тихом океане наблюдали три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер типа Sentinel.

Издание допускает, что возросшая активность России в Тихом океане вызвана готовящимися испытаниями США системы противоракетной обороны.

Таким образом в The Drive прокомментировали учения боевых кораблей Тихоокеанского флота России, впервые в современной истории страны проводимые в центральной части Тихого океана. В мероприятии было задействовано до 20 боевых кораблей (ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий») и подводная лодка, а также 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27. Среди задач, которые решались российской стороной, значились, в частности, уничтожение АУГ противника и удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.

В мае член коллегии Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов рассказал о разработке проекта нового авианосца, который может обойтись стране в полтриллиона рублей.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Ил-38
Ил-78
Ка-27
МиГ-31
МиГ-31БМ
Ту-142
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Sentinel
Авианосец
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
23.06.2021
The Drive встревожила отработка уничтожения авианосца российским ВМФ
23.06.2021
The Drive (США): Россия отработала уничтожение вражеских авианосцев на учениях в Тихом океане — для США это тревожный сигнал
22.06.2021
Россия впервые уничтожила "вражеские" авианосцы в Тихом океане
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 16:12
  • 132
Есть ли будущее у танков?
  • 23.06 15:38
  • 1
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 14:12
  • 7
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 06:50
  • 2
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125
  • 22.06 22:49
  • 24
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 22.06 22:11
  • 2
Новый амфибийный UGV от «Райнметалл»
  • 22.06 19:31
  • 30
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна