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В России заявили о «высоких шансах» постройки авианосца за полтриллиона рублей

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России разработали несколько проектов авианосцев для Военно-морского флота (ВМФ) страны, из которых в Минобороны изучают три, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

«По словам собеседников, два из них имеют высокие шансы на воплощение. Третий еще изучается, но не считается приоритетным», — заявляет газета, напоминая, что «работа по любому из разработанных проектов потребует значительных усилий по созданию инфраструктуры».

Таким образом в издании отреагировали на заявление члена коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Владимира Поспелова, который в мае в беседе с РИА Новости рассказал о разработке проекта нового авианосца. По его словам, строительство такого корабля может обойтись стране в полтриллиона рублей, а за основу для разработки палубного истребителя под авианосец можно взять проект Су-57.

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем — построенным в СССР и находящимся на ремонте «Адмиралом Кузнецовым».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
ПАК ФА
Компании
ВПК РФ
Проекты
Авианосец
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