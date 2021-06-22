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РИА Новости

Россия впервые уничтожила "вражеские" авианосцы в Тихом океане

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Учения ВМФ
Учения ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Впервые в новейшей истории боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России при поддержке авиации проводят учения в центре Тихого океана, передает РИА Новости.

По сообщению Минобороны, в ходе маневров были отработаны задачи по уничтожению авианосца условного противника.

Кадры проведенных маневров публикует телеканал "Звезда".


В рамках учений после обнаружения "противника" и нейтрализации "вражеской" авиации ракетные удары по нему нанесли крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", добавляет телеканал.

Создание боевой обстановки достигалось разделением на две корабельные группы, одна из которых и исполнила роль условного врага.

"Операцию" проводили при поддержке около 20 машин боевой авиации, в том числе противолодочных самолетов Ту-142М3 и Ил-38, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, самолета-заправщика Ил-78 и палубных вертолетов Ка-27.

Сообщается, что корабли и самолеты нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам "противника".

Учения проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посольство России назвало провокационными учения США Arctic Challenge.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ил-38
Ил-78
Ка-27
МиГ-31
МиГ-31БМ
Ту-142
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Авианосец
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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