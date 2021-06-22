Россия впервые уничтожила "вражеские" авианосцы в Тихом океане

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Впервые в новейшей истории боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России при поддержке авиации проводят учения в центре Тихого океана, передает РИА Новости.

По сообщению Минобороны, в ходе маневров были отработаны задачи по уничтожению авианосца условного противника.

Кадры проведенных маневров публикует телеканал "Звезда".

В рамках учений после обнаружения "противника" и нейтрализации "вражеской" авиации ракетные удары по нему нанесли крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", добавляет телеканал.

Создание боевой обстановки достигалось разделением на две корабельные группы, одна из которых и исполнила роль условного врага.

"Операцию" проводили при поддержке около 20 машин боевой авиации, в том числе противолодочных самолетов Ту-142М3 и Ил-38, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, самолета-заправщика Ил-78 и палубных вертолетов Ка-27.

Сообщается, что корабли и самолеты нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам "противника".

Учения проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

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