"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Ракетные удары по морским и наземным целям, охота на авианосцы и подводные лодки — корабли Тихоокеанского флота впервые за последние десятилетия провели масштабные учения в центральной части Тихого океана. Моряки отработали десятки задач по взаимодействию, обнаружению и уничтожению сил противника на удалении в тысячи километров от родных берегов. В чем особенность маневров, за которыми пристально следил Пентагон, — в материале РИА Новости.

Демонстрация флага

По информации Минобороны России, к учениям в дальней морской зоне привлекли около 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Ударная группировка действовала в районе Тихого океана, в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды. По данным специализированных интернет-ресурсов, отслеживающих морское судоходство, российские вымпелы на 65 километров подошли к Гавайям, где расположена крупная американская база ВМС США Перл-Харбор.

В маневрах участвовали флагман ТОФ — ракетный крейсер "Варяг", недавно модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". Активно работала авиация: эскадру на разных этапах сопровождали противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27, дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.

По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, российские корабли вблизи американских военно-морских баз — вполне нормальное явление.

"Флот США тоже выполняет задачи недалеко от наших баз. Как на Севере, так и на Балтике и в Черном море, — отметил адмирал в беседе с РИА Новости. — Демонстрация флага — очень важная задача в мирное время. В свете того, что американцы объявили Россию противником, видимо, было решено продемонстрировать возможности ТОФ в непосредственной близости от их баз".

В Минобороны раскрыли некоторые подробности учений. Так, например, российские моряки отработали уничтожение авианосной ударной группы. Корабли разделились на два отряда — первый выполнял роль плавучего аэродрома, второй отошел на 300 морских миль и атаковал "противника". Тихоокеанцы в условиях противодействия обнаружили "авианосец" и ракетными ударами потопили его вместе с кораблями сопровождения.

Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море Источник изображения: © Фото : Ministry of Defense of Ukraine

Также корабельная группировка обстреляла крылатыми ракетами критически важные объекты военной инфраструктуры потенциального противника. С воздуха пуски ракет выполнили самолеты Ту-142М3. "Тушки" вылетели с Камчатки и преодолели около десяти тысяч километров до района учений за 14 часов с дозаправкой в воздухе над акваторией Тихого океана.

"На подобных масштабных маневрах всегда отрабатывают целый комплекс задач: и противолодочное обеспечение, и противовоздушную оборону, и противокорабельные действия, и наблюдение, и разведку, — продолжает Попов. — Длительное время наш флот находился в упадке и организовать подобные учения на удалении от собственных баз было очень сложно. Сейчас ситуация изменилась — флот на подъеме. Модернизируют и строят новые корабли, налажено обеспечение".

Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Маневры у Перл-Харбора

Эскадра ТОФ вышла в море еще в начале мая в составе двух отрядов. В первом — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", второй отряд сформировали из корветов проекта 20380 — "Совершенный" и "Громкий".

В июне к ним присоединились другие корабли и суда обеспечения. Тактические группы выдвинулись из пунктов базирования и районов несения дежурства и встретились в назначенной точке в центральной части Тихого океана. Провели комплекс учебных стрельб, отработали отражение атаки с воздуха и оборону от подводных лодок. Затем взяли курс на Гавайские острова.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев подтвердил — нынешний Тихоокеанский флот России способен проводить масштабные учения в любой точке Мирового океана.

"Причем не просто поход или организацию маневрирования одного-двух кораблей, — подчеркивает глава ДПФ. — Характер этих маневров — геополитический. Они показали, что наши корабли могут уничтожить какую угодно цель. Однако это не только успех в достижении военно-морских задач. Тихий океан — мировая коммуникация, здесь проходят многочисленные морские пути гражданского флота, то есть мы еще обеспечиваем безопасность судоходства".

Что касается близости района маневров к базам США, то Ненашев назвал поход группировки ТОФ ответом России на "американскую наглость".

"Они постоянно лезут в Черное море, в Балтику, Баренцево море, провоцируют напряженность в районе залива Петра Великого, создают проблему в Южно-Китайском море, — добавил он. — Кроме того, этот район опасен для нас и из-за того, что американцы держат здесь стратегические атомные субмарины с баллистическими ракетами, способные наносить быстрые ядерные удары по нашей территории".

Корабли из состава первой постоянной морской группы — эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster — проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019 Источник изображения: © U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay

Прощупать оборону

Отметим, что Москва неоднократно заявляла о наращивании сил ВМС стран НАТО у границ России. В Генштабе характеризуют действия альянса в Черном и Балтийском морях не иначе как провокационные.

То, что активность западных флотов в последнее время значительно возросла, видно невооруженным глазом. Боевые корабли с ударным высокоточным оружием практически на постоянной основе дежурят в нескольких десятках километров от российских рубежей.

Причем натовцы уже не стесняются нарушать госграницу. Так, в ноябре 2020-го эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся на два километра в территориальные воды России в заливе Петра Великого, на берегах которого расположены Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский тихоокеанский порт Восточный. Тем самым американские адмиралы продемонстрировали, что акватория якобы не принадлежит России. А командование Седьмого флота США объяснило маневр своего корабля операцией "по обеспечению свободы судоходства".

Тогда инцидент завершился довольно мирно. Получив предостережение от большого противолодочного корабля ТОФ "Адмирал Виноградов", американец сразу ушел в нейтральные воды.

Двумя годами ранее в этом же районе другой вымпел США — эсминец McCampbell — попытался "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России". Он прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота в окрестностях залива и, по заявлению американских военных, таким образом поддержал права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран.

Американский военный корабль "Джон Маккейн", пересекший российскую границу на юге Приморского края в Японском море. Скриншот видео Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Одна из недавних натовских провокаций — нарушение конвенции ООН экипажем британского эсминца "Дрэгон" в октябре минувшего года. По информации российского Генштаба, корабль, вооруженный противокорабельными ракетами "Гарпун", заметили в 22 километрах от Севастополя с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. Хотя, согласно международному морскому праву, при мирном проходе кораблей запрещена любая деятельность, связанная с угрозой применения силы против прибрежного государства.

А 23 июня экипажу бомбардировщика Су-24М пришлось даже сбросить бомбы по курсу британского эсминца "Дефендер", нарушившего государственную границу России в Черном море в районе крымского мыса Фиолент. Только после взрывов фугасок и нескольких предупредительных выстрелов со сторожевика Погранслужбы ФСБ России эсминец изменил курс и покинул территориальное море.