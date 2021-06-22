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РИА Новости

ТОФ впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана

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Военный причал Тихоокеанского флота
Военный причал Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"К учению в дальней морской зоне, которое впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - сказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что маневры проходят в районе Тихого океана, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды.

В учениях, в частности, задействованы флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также подводная лодка, уточнили в министерстве. Также к маневрам привлечены противолодочные самолеты морской авиации Ту-142М3, совершившие 14-часовой полет общей дальностью 10 тысяч километров.

В целом авиация на учениях представлена 20 летательными аппаратами, кроме Ту-142М3, это противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.

Корабли и самолеты ТОФ отработали ряд задач, предполагающих нанесение условных ракетных ударов. Учения проходят под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Ил-78
Ка-27
МиГ-31
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