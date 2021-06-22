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ТАСС

Корабли ТОФ на учениях отработали уничтожение авианосной группы условного противника

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Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море
Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль от Курил в сторону Гавайских островов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях в центральной части Тихого океана отработали задачи по уничтожению авианосной группы условного противника. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км.

"Экипажи кораблей группировки разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне в ходе одного из практических эпизодов оперативного учения, действуя в составе двух отрядов кораблей на удалении друг от друга около 300 миль, отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, для создания обстановки, максимально приближенной к выполнению боевых задач, в ходе одного из этапов практических действий разнородных сил флота по обнаружению и уничтожению авианосной группы условного противника группировка сил ТОФ в дальней морской зоне была разделена на две тактические группы. Одна из тактических корабельных групп выполнила роль условного противника и противодействовала основным силам группировки флота в дальней морской зоне.

Два отряда кораблей ТОФ, действуя на расстоянии около 2,5 тыс. миль юго-восточнее островов Курильской гряды, отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группировке условного противника. Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота гвардейским ракетным крейсером "Варяг", фрегатом "Маршал Шапошников", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".

К совместным действиям также привлекалась подводная лодка и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 морской авиации ТОФ. В ходе учений корабельная группировка во взаимодействии с морской авиацией отработала задачи по нанесению условного удара крылатыми ракетами по критически важным объектам военной инфраструктуры условного противника.

О действиях морской авиации ТОФ на учениях

Условная ракетная атака осуществлена с надводных кораблей и с воздуха. Поддержку корабельным ударным группам оказали два дальних противолодочных самолета морской авиации ТОФ Ту-142М3. Самолеты морской авиации были заранее перебазированы на камчатский аэродром Елизово, откуда и выполнили полеты в район учения. Они провели в воздухе более 14 часов, преодолев за это время около 10 тыс. км. Сопровождение Ту-142М3 в ближней зоне осуществляли высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ТОФ.

В рамках учений над акваторией Тихого океана самолеты дальнего действия произвели дозаправку топливом от специализированного самолета-заправщика Ил-78 ВКС России. Дозаправка выполнялась на высоте более 5 тыс. м при скорости 500-600 км/ч.

Морская авиация ТОФ в ходе учений также решала задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника. С этой целью над акваторией Охотского моря и Тихого океана в составе пар были развернуты сразу шесть противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России. Поиск субмарин осуществлялся с использованием штатных бортовых и сбрасываемых гидроакустических средств поиска. Каждый из противолодочных самолетов провел в воздухе не менее 8 часов. После успешного выполнения задач все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования.

К учениям в дальней морской зоне, которые впервые в новейшей истории ТОФ проводятся в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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