В МИД РФ заявили в связи с возможными новыми санкциями США, что на действия Вашингтона всегда следовал ответ Москвы

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на появившиеся сообщения о подготовке нового пакета санкций США в отношении России, подчеркнув, что со стороны России обязательно последует ответ.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток-2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - написала Захарова в воскресенье в своем телеграм-канале.

Что касается "увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства с Навальным", то, по словам Захаровой, "американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".

О том, что администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил ранее в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN.

Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям". "С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.

Слова Салливана о новых возможных американских санкциях последовали через несколько дней после состоявшейся 16 июня в Женеве встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Между тем тогда же, 16 июня Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве, что введение Вашингтоном новых санкций в отношении России после саммита будет означать очередную упущенную возможность.

"Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться. Что касается санкций, ограничений в экономике, мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил, не можем до деталей понять происходящих событий", - сказал он. Путин отметил, что в Штатах есть и противники, и сторонники улучшения отношений с РФ: "какие там силы возобладают, мне трудно сказать". "Но если начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность", - резюмировал Путин.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.