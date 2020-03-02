Форс-мажорные усилия ООН по Ливии

Основная работа впереди в условиях хрупкого перемирия

С Нового, 2020 года и до старого Нового года, а затем и на Крещение международная дипломатия усиленно решала вопрос по Ливии. На московской встрече определенный прогресс на переговорах был достигнут, но не все вопросы решены. Некоторый прогресс достигнут и на конференции в Берлине (в рамках «берлинского процесса»), проведенной 19 января 2020 года.

За последнее время и ООН действовала активно. С апреля 2019 года Совет Безопасности ООН собирался и обсуждал 15 раз вопросы по Ливии, принято с десяток резолюций.

В российских СМИ «ливийский вопрос» до конца января всесторонне рассматривался устно и письменно с политической, военной и дипломатической точек зрения.

Попробуем рассмотреть последние миротворческие усилия по Ливии с «вершины ООН» и действия на местах («в поле») в условиях надежды, ожидания и хрупкого перемирия.

МИССИЯ ООН В ЛИВИИ

С 2011 года в Ливии действует Миссия ООН по содействию в Ливии (МООНПЛ).

Это не военная, а политическая миссия, которая действует под руководством Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ). ДПВМ с марта 2018 года возглавляет Розмари А. Ди Карло (США).

Она занимала ранее пост заместителя постоянного представителя США при ООН, работала в посольствах США в России и Норвегии, окончила Университет Брауна, специализировалась на современной литературе и славянских языках, владеет французским и русским языками.

Имеет степени бакалавра и магистра гуманитарных наук, и доктора философии.

Интересно отметить, что с 1952 по 1993 годы Департамент по политическим вопросам 14 раз возглавляли представители нашей страны.

Однако военный персонал для миссии в Ливии подбирает и выделяет другая структура – Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ). Для охраны миссии Непал выделяет военнослужащих. С 17 по 30 марта 2019 года МООНПЛ провела ротацию подразделения группы охраны ООН из Непала численностью 230 единиц. Кроме того, в миссии находится и военные эксперты – три военных советника ООН (представители Непала, Великобритании и США).

Гражданский персонал МООНПЛ включает: международный персонал – 210 человек, местный персонал – 102, добровольцы ООН – 6. Потери миссии – 5 человек.

Специальным представителем по Ливии и главой МООНПЛ с 21 июня 2017 года является г-н Гассан Саламе (Ливан). Он родился в 1951 году, профессор международных отношений, ученый, дипломат. Закончил университет святого Иосифа в Бейруте и Парижский университет (Сорбонна). Преподавал в университетах Бейрута и Парижа, был министром культуры Ливана и старшим советником ГС ООН в 2003 и 2012 годах.

В 2003 году был политическим советником миссии ООН в Ираке. В 2003 году награжден орденом Почетного Легиона и несколькими наградами франкофонных структур.

В руководство миссии также входят два его заместителя: Якуб Эль-Хилло (Судан) и госпожа Стефани Уильямс (США).

В сентябре 2018 года Совет Безопасности определил: «В первую очередь стоит задача поддержки всеобъемлющего ливийского политического процесса и безопасности, и экономического диалога посредством посредничества и добрых услуг. Кроме того, МООНПЛ уполномочена осуществлять мониторинг и отчетность в области прав человека, оказывать поддержку ключевым ливийским учреждениям и усилиям по обеспечению неконтролируемого оружия, предоставлению основных услуг и доставке гуманитарной помощи, а также координации международной помощи».

Миссия восстановила свое присутствие в Триполи, Бенгази и других районах Ливии по мере того, как это позволяли условия в плане безопасности. Сайт миссии оформлен на английском и арабском языках.

Мандат миссии истекает 15 сентября 2020 года, а мандат Группы экспертов по оказанию помощи Комитету по санкциям в отношении Ливии заканчивается 15 февраля 2020 года.

Немного статистики: в 2020 году численность населения Ливии будет составлять около 7 млн человек. Скорость прироста населения – семь человек в день.

При площади 1 759 541 км², 90% которой занимают пустыни, Ливия – четвертая по площади страна Африки и 16-я в мире. На ее территории может разместиться 2,6 Франций с заморскими территориями.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

КОММЮНИКЕ – ЭТО СООБЩЕНИЕ

Конференция в Берлине по урегулированию ливийского конфликта проходила за закрытыми для прессы дверями. Президент России Владимир Путин принял участие в Берлинской конференции по Ливии. В интернете официальная фотография 19 участников Берлинской конференции по Ливии представлена широко, фотографии Фаиза Сараджа и Халифы Хафтара появляются значительно меньше.

Ключевые договоренности были зафиксированы в итоговом документе конференции. Известно, что слово «корзина» имеет несколько значений, но для данного коммюнике подходит слово «раздел»: «Основные вопросы процесса урегулирования могут быть обобщены в шести «корзинах»: прекращение огня, эмбарго на поставки оружия, начало политических переговоров, реформа органов безопасности, экономическая реформа и соблюдение норм гуманитарного права и прав человека».

Через час после завершения конференции речь Генерального секретаря ООН была размещена на сайте МООНПЛ. В этот же день газета «Ливия Геральд» опубликовала текст коммюнике «Выводы Берлинской конференции» из 55 пунктов.

Аналитическая группа ветеранов-миротворцев рассмотрела текст на четырех страницах. Чтение текста документа в оригинале позволяет замечать больше стилистических и терминологических особенностей, новых аббревиатур.

Замечено, что неслучайно в коммюнике миссия МООНПЛ упоминается восемь раз, а спецпредставитель ГС г-н Гассан Саламе – семь раз (иногда журналисты называют его посланником, что неверно, так как существует «Перечень специальных и личных представителей, посланников и советников Генерального секретаря на местах»).

В тексте коммюнике упоминаются и представители Ливии: «Глава ПНС Ф. Саррадж и командующий ЛНА Х. Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия». Однако прямых переговоров между ними не было.

Стороны конфликта «договорились делегировать по пять представителей в создаваемый военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия». Коммюнике согласовано участниками конференции.

Военные аспекты проблемы разбросаны по нескольким пунктам, но основные новшества даны в последнем разделе «Последующие действия».

Некоторые трудности восприятия коммюнике связаны с тем, что дается ссылка на десяток предыдущих резолюций ООН и решений других международных организаций.

В 55 пунктах коммюнике используется 20 вводных фраз и терминов, причем есть и такие, которые встречаются по 7 и 10 раз («призывать»).

К военным вопросам относятся формулировки: «нет военного решения проблемы», «прекращение огня», «роспуск военных группировок», «обмен пленными и останками погибших», «РДР» – «разоружение, демобилизация и реинтеграция», «создание технического комитета по мониторингу и проверке прекращения огня», «восстановление монополии государства на легитимное применение силы».

Отмечена озабоченность проблемами терроризма, которые освещаются в трех пунктах.

Планируется, что введение в действие (операционализация) выводов конференции, которые даются в качестве приложения (на четырех страницах), возлагается на специального представителя ГС в Ливии. Даже неспециалисту заметно, что выполнить все решения конференции составом одной политической миссии ООН в Ливии не под силу.

Миссия озабочена тем, что особенностью конфликта является применение БПЛА: «Общее число ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в поддержку сил Ливийской национальной армии (ЛНА) с начала конфликта превышает 800. В поддержку правительства национального согласия было нанесено около 240 ударов. Считается, что внешние стороны оказывают содействие в проведении операций с применением беспилотных летательных аппаратов».

В Ливию поставляется абсолютно все, начиная с запасных частей для истребителей и танков и заканчивая снарядами для высокоточных ракет.

Предлагается кроме военного комитета создать и «Международный комитет по последующей деятельности» (МКПД – новая аббревиатура), состоящий из всех стран и международных организаций, которые участвовали в конференции по Ливии, с тем чтобы поддерживать координацию под эгидой ООН.

Предусмотрено, что Международный комитет встречается на двух уровнях.

1. Одно пленарное заседание на уровне старших должностных лиц для ежемесячной встречи с руководителем МООНПЛ. Комитет будет нести ответственность за отслеживание прогресса в реализации этих заключений и при необходимости использовать рычаги воздействия. В конце каждой сессии будет представлен вывод, подтверждающий конкретные достижения или соблюдение.

2. Действуют четыре технические рабочие группы с закрытыми заседаниями на уровне экспертов, которые будут проводиться два раза в месяц на первых этапах реализации. Рабочие группы будут основаны на «корзинах» этих заключений. Каждую группу будет возглавлять представитель ООН. На закрытых заседаниях участники будут: 1) устранять препятствия для осуществления; 2) обмениваться соответствующей информацией; 3) координировать оперативные потребности и помощь без ущерба для мандата Совета Безопасности ООН.

ДИНАМИКА МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как говорится, процесс пошел: в январе СБ заседал по Ливии несколько раз. 21 января СБ за закрытыми дверями рассматривал вопрос по Ливии. Выводы Берлинской конференции были одобрены. Стенограммы выступлений не было. Скромные подробности озвучены на пресс-конференциях. Военный комитет 5 + 5 планировалось собрать в Женеве 28 января, названы фамилии и звания участников.

Между тем газета «Ливия Геральд» от 23 января сообщила об обстреле установками «Град» аэропорта Триполи силами Хафтара, шесть снарядов разорвалось в районе аэропорта. Достается и России, дело касается ЧВК Вагнера, но фотографий наемников не имеется. Автор публикации ссылается на заявление, сделанное Владимиром Путиным в присутствии канцлера Ангелы Меркель: «Если там есть граждане России, они не представляют интересы России и не получают денег от российского государства».

Миссия ООН в Ливии продолжает сообщать о поставках оружия в страну, несмотря на эмбарго. Отмечается, что среди поставщиков оружия в Ливию есть и те страны, которые участвовали в Берлинской конференции.

30 января проведены заседание и консультации с участием спецпредставителя Гассана Саламе и председателя комитета по санкциям в отношении Ливии посла Юргена Шульца.

Перед заседанием опубликован доклад ГС (S/2020/41), в котором освещаются произошедшие в Ливии события в сферах политики, безопасности и экономики, дается обзор положения в области прав человека и гуманитарной ситуации и сообщается о деятельности МООНПЛ за период со времени опубликования предыдущего доклада от 26 августа 2019 года: «Продолжается гибель гражданского населения: 284 человека погибли и 363 получили ранения. Более 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома».

Заседание СБ длилось и транслировалось на шести языках в реальном времени два часа. Выступили все члены СБ ООН, среди них шесть женщин. Спецпредставитель докладывал в режиме видеоконференции из Африки: «перемирие держится только на словах», «тяжелые бои ведутся за пределами Триполи». Его выступление напоминало репортаж фронтового корреспондента.

Представитель России выступал четыре минуты. Через час его выступление было размещено на сайте представительства: «Ситуация в Ливии остается напряженной. Несмотря на объявленное перемирие, боестолкновения продолжаются и усиливаются».

Дольше всех выступал представитель Ливии. В его речи часто встречались слова «агрессия» и «агрессор», «войну ведет один человек».

В январе совместный военный комитет 5 + 5 так и не собрался.

Резолюция в январе по Ливии не была принята. Из дипломатических источников стало известно, что Великобритания дважды представляла проект резолюции, предлагающий «вывод всех наемников из страны».

В тексте также содержится призыв ко всем государствам-членам «не вмешиваться в конфликт и не принимать мер, которые усугубляют конфликт».

По словам дипломатов, Россия категорически против любого упоминания наемников в тексте. Измененный текст «осуждает недавний рост уровня насилия и требует от сторон приверженности прочному прекращению огня».

Дата голосования по резолюции пока не установлена. На сайте ООН опубликован план работы СБ на февраль.

В феврале ожидается, что Совет продлит мандат группы экспертов по оказанию помощи Ливийскому комитету по санкциям и возобновит меры, связанные с незаконным экспортом нефти. Предлагается «внимательно следить за выполнением выводов Берлинской конференции».

В более долгосрочной перспективе можно было бы направить выездную миссию Совета в Ливию или организовать полномасштабный – охватывающий всю страну – визит Ливийского комитета по санкциям. Старая формулировка остается: «Ливия является спорным вопросом в рамках Совета Безопасности».

Между сторонами конфликта (ЛНА против ПНС) идет жесткая информационная война – обвиняют друг друга во всех грехах. Внешние акторы тоже вносят свой вклад.

В конце января в российских СМИ появлялись фронтовые заголовки: «В ливийском Триполи высадились турецкие войска», «Иностранные боевики массово прибыли в Ливию», «Боевые действия в Ливии», «В Ливии продолжают приземляться самолеты с оружием, военной техникой, инструкторами и бойцами».

Хотя центральная роль в ливийском миротворчестве принадлежит ООН, но только политический процесс под руководством Ливии может положить конец конфликту и обеспечить прочный мир с соблюдением твердой приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии.

А в это время участники конфликта и внешние акторы внимательно следят за линиями нефтяных проводов и морских терминалов в Ливии.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.