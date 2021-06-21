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Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов сообщил о возможном выпуске вечных облигаций для оборонных предприятий

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Петропавловск-Камчатский. 19 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут использовать набирающий популярность среди госкомпаний инструмент привлечения финансирования на рынке - вечные облигации, присоединившись к таким заёмщикам, как Газпром и РЖД.

"Мы задумываемся о выпуске вечных облигаций для предприятий ОПК - секрет выдам - именно для привлечения внебюджетных средств", - сказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Вечные облигации - это примерно как РЖД сегодня в инвестиционную программу выпустила векселя, чтобы привлечь с рынка внебюджетные средства. Это самые дешевые, самые "легкие" (с точки зрения долговой нагрузки на компанию, - "ИФ") деньги. Во всем мире предприятия ОПК от 10 до 15, а где-то больше процентов привлечения финансовых средств через этот механизм осуществляют. Мы пока в этом вопросе только прощупываем", - сказал Борисов.

По его словам, проведена работа для снижения закредитованности предприятий ОПК.

"Я имею в виду "расчистку" кредитной истории предприятий ОПК, которая по поручению президента произошла. И работа Российского фонда промышленности, который показал свою эффективность, длинные дешевые деньги", - сказал Борисов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
РЖД
Персоны
Борисов Юрий
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