Минцифры придумало, как в разы увеличить спрос на российскую радиоэлектронику и электронные компоненты

В рамках совещания по формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, проведенного премьером Михаилом Мишустиным, был представлен двухэтапный план до 2030 г. по последовательному наращиванию спроса на российскую радиоэлектронику и электронные компоненты.

Власти разрабатывают двухэтапный план стимулирования спроса на российское оборудование в гражданском сегменте до 2030 г., целью которого является последовательное увеличение спроса на российскую радиоэлектронную продукцию (РЭП) и электронную компонентную базу (ЭКБ) в разы. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом совещания по формированию спроса на российскую радиоэлектронику, прошедшего в Москве 31 августа 2021 г. под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

План стимулирования спроса на российское оборудование в гражданском сегменте до 2030 г. был представлен участникам совещания главой Минцифры России Максутом Шадаевым. Финальная реализация плана подразумевает достижение полного технологического суверенитета России и уход от зависимости от иностранных комплектующих.

28 августа 2021 г., Правительство России утвердило предложенное Минпромторгом постановление №1432, которое запрещает госорганам закупать для своих нужд зарубежное «железо», относящееся к основным видам вычислительной техники (код 26.20). Таким образом, теперь на госзакупках (по ФЗ-44) появился полный запрет в отношении импортных ПК, ноутбуков, планшетов, карманных компьютеров и серверов. Под запрет также попали микросхемы, смарт-карты и светильники.

По словам источника CNews, знакомого с ходом совещания, представленный план стимулирования спроса на российскую гражданскую электронику и ЭКБ до 2030 г. предполагает двухэтапный подход. В рамках первого этапа, рассчитанного на период до 2024 г., планируется наращивание спроса за счет сквозных кросс-отраслевых проектов, одновременно с созданием и развертыванием производственных линий непосредственно в России.

На этом этапе планируется достижение значимого преимущества российской продукции по рыночной цене перед зарубежными аналогами, вместе с увеличением качества и функционального наполнения ассортимента российской продукции. Целевой задачей первого этапа в технологическом смысле является переход на российскую ЭКБ в изделиях отечественного производства.

В рамках второго этапа, который продлится до 2030 г., планируется достижение устойчивого технологического суверенитета, в том числе, за счет полного ухода от применения иностранных компонентов благодаря запуску массового производства продукции на базе российской ЭКБ.

Все сквозные кросс-отраслевые проектов по развитию производства радиоэлектронной продукции будут утверждаться Президиумом правкомиссии, отметил источник. За реализацию плана по принципу «двух ключей» будут отвечать Минцифры и Минпромторг, общая координация программ будет возложена на Минцифры.

Координацией предоставления господдержки будет заниматься оператор разработки и внедрения российских цифровых решений при Минцифры – Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Формированием предложений займутся центры компетенций, закрепленные за каждым рыночным лидером.

«На уровне Правительственной комиссии по цифровому развитию с этого года запущена модель реализации сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие производства радиоэлектронной продукции в формате полного цикла, – отметил Мишустин. По каждому такому проекту будет якорный потребитель со своим массовым спросом».

По словам премьера, сегодня уже определено пять проектов с госкомпаниями в качестве заказчиков, включая «Ростелеком» (магистральное оборудование сетей связи), ВТБ и «Росатом» (аппаратно-программные и вычислительные комплексы для корпоративных информационных платформ).

На совещании также были озвучены государственные меры поддержки для реализации сквозных проектов, необходимые для последовательной реализации намеченного плана. В их список, в частности, вошли кредиты на пять-семь лет под 1%, льготный лизинг, субсидии якорным заказчикам и поддержка производителей.

Помимо этого, также предполагается установление регуляторных ограничения на закупку иностранной продукции – возможно, с отложенным вступлением в силу. Среди них – директивы госкомпаниям по согласованным видам продукции, сим-карты с российской криптографией, базовые станции LTE российского производства, отечественные планшеты для учителей и пр.

В совещании по формированию спроса на российскую радиоэлектронику приняли участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, представители крупного российского бизнеса, включая «Росатом», «Ростех», РЖД, АФК «Система», Сбербанк, банк ВТБ, «Роснефть», «Газпром нефть», «Россети», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и «Мегафон».

По словам Михаила Мишустина, научный и технический потенциал России уже сейчас позволяет наладить полный цикл производства электронной продукции – от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе. По его словам, в появлении отечественных радиоэлектронных решений заинтересованы все сектора российской экономики – от энергетики и ЖКХ до строительства, транспорта и оказания услуг связи.

Сегодня, по словам премьера, ключевой задачей является грамотное выстраивание связей между разработчиками и потребителями. Это позволило бы увязать рыночный спрос с возможностями производителей и интеграторов, а также сформировать необходимые инструменты формирования спроса на радиоэлектронику.

По словам премьера, такая система в России уже отрабатывается. «Мы будем масштабировать этот подход, поскольку он позволяет сформировать устойчивый спрос на продукцию наших микроэлектронных производств», – сказал Михаил Мишустин.