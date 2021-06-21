Тайвань подписал контракты на закупку РСЗО M-142 HIMARS и систем береговой обороны

ЦАМТО, 18 июня. МНО Тайваня 17 июня объявило о подписании с Американским институтом на Тайване (AIT) двух контрактов на закупку РСЗО M-142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" (Harpoon coastal defense systems – HCDS).

Как сообщает агентство CNA со ссылкой на МНО Тайваня, стоимость покупки "высокоточных систем поражения большой дальности" (HIMARS) составляет около 9,62 млрд. тайв. долл. (346 млн. долл. США). Контракт вступил в силу 1 июня. Как ожидается, эти системы будут доставлены на Тайвань к 2027 году. По сообщению агентства, за выполнение этого соглашения отвечает командование СВ Тайваня.

Покупка систем береговой обороны будет осуществляться под контролем командования ВМС. Данный контракт вступил в силу 19 мая. Стоимость систем оценивается в 9,62 млрд. тайв. долл. (около 1,4 млрд. долл. США), а поставка должна быть завершена к 2028 году. Другие подробности закупки вооружения не раскрываются по соображениям секретности.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 11 РСЗО M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), 64 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, 7 бронеавтомобилей M-1151A1 (HMMWV), а также другого сопутствующего оборудования, техники, вооружений и услуг. Общая стоимость поставки может составить 436,1 млн. долл.

В том же месяце Государственный департамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы FMS до 100 систем береговой обороны HCDS, в состав которых войдет до 400 противокорабельных ракет наземного базирования RGM-84L-4 "Гарпун" Блок-2, а также другого сопутствующего оборудования, РЛС, техники и услуг. Общая стоимость этой программы может составить 2,37 млрд. долл.