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Тайвань приобрел подвижные ракетные комплексы HIMARS и Harpoon

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Министерство национальной обороны Китайской Республики (Тайваня) 17 июня 2021 года сообщило, что подписало соглашения с правительством США о закупке по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) партий ракетных систем Lockheed Martin M142 HIMARS (на сумму 9,62 млрд тайваньских долл., или 346,3 млн долл США) и подвижных береговых противокорабельных ракетных комплексов Boeing Harpoon Coastal Defense Systems (HCDS) (на сумму 39 млрд тайваньских долл., или 1,406 млрд долл США).

Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS (с) армия США

С американской стороны соглашения были подписаны Американским институтом на Тайване (American Institute in Taiwan - AIT), выполняющим роль официального представительства США на острове. Сообщено, что соглашение о закупке HCDS было подписано 19 мая, а о закупке систем HIМARS - 1 июня. Конкретное количество закупаемых систем не сообщается. Указано, что поставка систем HIMARS вооруженными силам Тайваня должна быть произведена к 2027 году, а комплексов HCDS - к 2028 году.

Фактически подвижный береговой противокорабельный ракетный комплекс с ракетами RGM-84L-4 Harpoon Block II, обозначаемый как Harpoon Coastal Defense Systems (HCDS), должен быть разработан в США для Тайваня "с нуля", поскольку такие системы сейчас в производстве отсутствуют. Ранее тайваньские источники сообщали, что начало поставок комплексов HCDS по линии американской программы FMS ожидается в 2023 году.

Напомним, что в октябре 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомления о намерении поставить Тайваню по линии FMS 11 боевых машин М142 наземной ракетной системы Lockheed Martin HIMARS c 64 оперативно-тактическими ракетами М57 ATACMS с моноблочными боевыми частями (на предполагаемую сумму 436,1 млн долл), и 25 батарей береговой ракетной системы HCDS, включая 100 подвижных пусковых установок, 25 подвижных радиолокационных постов и 400 противокорабельных ракет Boeing RGM-84L-4 Harpoon Block II (на предполагаемую сумму 2,37 млрд долл).

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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