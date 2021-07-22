Lockheed Martin поставит РСЗО M142 HIMARS ВС Тайваня

ЦАМТО, 21 июля. МО США 14 июля объявило о подписании Командованием по заключению контрактов СВ США с Lockheed Martin Missile Fire Controls соглашения на поставку для ВС США и инозаказчика пусковых установок РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и обеспечение их поддержки.

Стоимость заказа составила 160,48 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Бока-Ратон (шт.Флорида); Уиппани (шт.Нью-Джерси); Джексоне (шт.Мичиган); Йорке (шт.Пенсильвания); Джексоне (шт.Миссисипи); Браунсборо (шт.Алабама); Палм-Бей (шт.Флорида); Арчбалде (шт.Пенсильвания); Далласе (шт.Техас); Кэмдене (шт.Аризона); Клируотере (шт.Флорида) и на Тайване. Завершение программы запланировано на апрель 2023 года. Соглашение предусматривает поставку РСЗО для СВ и КМП США, а также в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) для ВС Тайваня.

Днем позднее, 15 июля, с Lockheed Missile and Fire Control был заключен еще один контракт стоимостью 12,414 млн. долл. на производство пусковых установок M142 для ВС Тайваня и обучение военнослужащих островного государства применению нового оборудования. Работы будут выполняться в Гранд-Прери (шт.Техас) и завершатся к 30 апреля 2023 года.

Данными контрактами начинается практическая реализация программы поставки РСЗО HIMARS ВС Тайваня. Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M142 HIMARS, 64 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования, техники, вооружений и услуг. Общая стоимость программы оценивалась в сумму 436,1 млн. долл.

В июне 2021 года Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня объявило о подписании с Американским институтом на Тайване (AIT) двух контрактов: на поставку РСЗО M142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" (Harpoon coastal defense systems – HCDS).

РСЗО HIMARS – легкая самоходная пусковая установка, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M-270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкобронированной техники, складов и личного состава противника. На текущий момент Lockheed Martin поставила заказчикам более 500 РСЗО HIMARS.

В настоящее время РСЗО M142 HIMARS состоят на вооружении ВС США, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Польши и Румынии.