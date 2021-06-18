ЛIГАБізнесІнформ (Украина): аналогов в мире нет. На Украине представили боевой дрон ACE ONE

Украинские инженеры представили макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до одной тонны, ACE ONE — номер один, утверждают разработчики, по данным издания ЛIГАБізнесІнформ.

15 июня, на выставке "Оружие и безопасность-2021" украинские инженеры представили макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, передает корреспондент LIGA.net

Над дроном работали 25 специалистов из украинской авиакосмической отрасли во главе с бывшим гендиректором ГП "Антонов" Александром Лосем и экс-руководителем Государственного космического агентства Владимиром Усовым.

Разработкой двигателя занимались ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич", производством планера - ООО "Гидробест".

Беспилотник сконструирован по технологии малозаметности, повышающей выживаемость боевой техники. Он способен переносить во внутренних отсеках вооружение весом до тонны и обладает "роевыми возможностями".

Длина ACE ONE - 8 м, ширина - 11 м, а максимальная взлетная масса - 7,5 т. По словам разработчиков, таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было.

"В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, - ACE ONE № 1. Он разработан на основе новейших технологий-Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить", - добавил главный конструктор и руководитель проекта Александр Лось.

Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой - 1000 км/ч. Управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников.

По расчетам конструкторов, беспилотник будет подниматься на высоту до 13,5 километра, а его боевой радиус составит 1500 километров.

ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны.

Для готового прототипа, который можно запустить в небо, по подсчетам конструкторов, нужно еще около 30 месяцев. Финансирование конструкторской работы происходило на деньги разработчиков.

Стоимость роя ACE ONE с наземной станцией колеблется в районе $12-13 млн.