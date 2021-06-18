Веселые картинки: украинцы показали беспилотник для борьбы с российскими танками

Эксперты оценили шансы Украины на создание БЛА, способного уничтожить российский танк

На Украине представлены видео, фото, а также обнародованы технологические характеристики многоцелевого ударного беспилотного летательного аппарата ACE ONE. Смоделированные кадры презентации демонстрировали, как украинский БЛА уничтожает российский танк Т-90 и российский беспилотник «Орион». Однако, как отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, от видеоролика до появления летного образца, не говоря уже о серийном изделии, лежит пропасть.

Что показали украинцы

Официальная презентация амбициозного проекта состоится на выставке «Оружие и безопасность-2021».

Судя по рекламному видео, беспилотный летательный аппарат ACE ONE оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем АИ-322Ф. Этот двигатель является модификацией опытного АИ-222К-25Ф и обладает максимальной тягой в 4200 кг. Помимо этого, в Запорожье в АИ-322Ф произведена полная украинская локализация всех комплектующих (до того «холодная» часть двигателя АИ-222К-25/К-25Ф производилась по кооперации российским НПЦ газотурбостроения «Салют»).

Это позволяет при весьма значительных размерах БЛА ACE ONE (длина - 8 метров, размах крыла - 11 метров) и весе (максимальный взлетный вес - 7,5 тонн) развивать почти скорость звука, то есть М - 0,95.

При этом, по расчетам украинских конструкторов, ударный БЛА будет иметь радиус боевого применения 1500 км и подниматься на высоту до 13,5 км.

По замыслу конструкторов, украинский беспилотный ударный аппарат будет не просто разведчиком, а сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение и свободнопадающие авиабомбы как против наземных, так и против воздушных целей.

Так, в представленном украинской стороной видеоролике ACE ONE уничтожает ракетой беспилотный аппарат, похожий на новый российский разведывательно-ударный БЛА «Орион», а в другом кадре еще одной ракетой БЛА поражает российский танк Т-90. Также продемонстрированы бомбардировки небольшого военного лагеря бомбами свободного падения.

«Судя по выпущенному украинскими разработчиками к выставке видеоролику, новый БЛА предлагается использовать не только против стационарных и подвижных наземных целей, но также и против целей воздушных, что концептуально отличает данный проект от имеющихся аналогов, работающих по объектам на поверхности», - отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Откуда крылья растут

На презентации проекта зрителям сообщили: над реализацией этого замысла работали «25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли» во главе с экс генеральным директором ГП «Антонов» Александром Лосем и экс главой ГКАУ (Государственного космического агентства Украины) Владимиром Усовым.

Украинские разработчики утверждают, что БЛА разрабатывали лучшие предприятия Украины, такие как ГП «Ивченко-Прогресс», «АО «Мотор Сич» и ООО «Гидробест» - ведущие предприятия Восточной Европы в сфере производства газотурбинных двигателей и компонентов авиационной техники.

Судя по видео, БЛА ACE ONE имеет много сходных черт с американским проектом Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и российским С-70 «Охотник».

Денис Федутинов усматривает в украинском проекте и другую параллель. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт выразил мнение, что аппарат ACE ONE по своим очертаниям скорее напоминает разрабатывавшийся американской компанией Northrop Grumman БЛА X-47B, чем другие дроны. Он также представляет собой «бесхвостку» - воздухозаборник турбореактивного двигателя расположен в верхней части, оружие скрыто во внутренних отсеках.

«В то же время, перспективный украинский беспилотник существенно уступает по массогабаритным характеристикам упомянутому американскому аппарату, а также российскому БЛА «Охотник». Так, максимальная взлетная масса ACE ONE в 2,5 раза меньше массы X-47B и, вероятно, раза в 3 меньше, чем у «Охотника», - пояснил Федутинов.

Предварительная стоимость одного комплекса из нескольких летательных аппаратов (вероятно, трех) и наземной станции управления - $12-13 млн - такую цену украинский разработчик указал в англоязычном пресс-релизе.

Будет ли это работать?

Анализируя презентацию ACE ONE, украинское издание Defense Express приходит в выводу, что в данном случае речь идет о создании многофункционального боевого летательного аппарата, который способен применять различные виды тяжелого современного и перспективного вооружения против целей как на земле, так и в воздухе и выполнять функции, присущие самолетам боевой авиации (например, F-16А или Dassault Rafale).

Российские эксперты в оценках презентации более сдержаны. По их мнению, кроме как для громких заголовков в СМИ проект украинских разработчиков ни для чего не годится.

«Украинская сторона свою задачу выполнила: задешево подняла волну гиперхайпа в медийном пространстве. Однако специалистам понятно, что научно-технического задела и промышленной базы для реализации такого проекта на Украине нет. Компьютерные модели и выставочные макеты не заменяют науку и промышленность», - пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По мнению специалиста, создание тяжелого ударного реактивного БЛА, способного действовать автономно или в одном строю с пилотируемой авиацией (концепция Loyal Wingman - «верный ведомый») представляет собой сложную задачу. Она до сих пор не решена в полном объеме даже ведущими военными державами - США, Россией, КНР.

«Главная проблема не в планере, выполненном по технологии «стелс», не в реактивном двигателе, а в автономных системах управления для высоких скоростей полета, технологиях искусственного интеллекта для взаимодействия с другими летательными аппаратами, принятия решений на основе самостоятельной оценки обстановки», - считает Виктор Мураховский.

«Пока нет никакой гарантии, что танк Т-90, нарисованный украинскими дизайнерами в рекламном ролике, будет воспринят искусственным интеллектом как цель.

Но есть ненулевая вероятность, что «свой» искусственный интеллект наведет боеприпас на основной боевой танк ВСУ Т-64. Но украинские рекламщики этим не заморачиваются», - подчеркивает главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Денис Федутинов из «Беспилотной авиации» также считает, что сенсационность появления подобного рода разработки на Украине не стоит переоценивать - от макета и кино до появления летающего образца, не говоря уже о серийном изделии, лежит пропасть.

По словам Федутинова, разработчики пытаются сделать «хайп» на модной теме, максимально усилив впечатление сочетанием уникального функционала и одновременно низкой стоимости. Однако очевидно, что даже если они смогут найти финансирование на реализацию этого проекта, его сроки и финансовые затраты будут кратно отличаться от тех цифр, что представляются сегодня при достаточно сомнительном финальном результате.

«Стоит отметить, что Украина на настоящий момент не имеет реализованных проектов в области систем БЛА сколько-нибудь серьезной размерности. Все созданные и эксплуатируемые в войсках беспилотные системы относятся к малому классу. Проекты тактического БЛА «Горлица» от КБ «Антонов», средневысотного БЛА большой продолжительности полета «Сокол-300» от ГККБ «Луч», а также некоторые другие ранее заявленные проекты так и не были воплощены в жизнь», - отметил Федутинов.

По словам эксперта, отсутствие реализованных проектов исключает возможность использования наработок. Многих подсистем в области систем навигации и управления, разведки и наблюдения и т. д., необходимых для создания такого аппарата, на Украине просто нет. Инженерам и конструкторам придется создавать их с нуля. Подобные проблемы типичны для стран, пытающихся сформировать у себя новые области компетенций.

«Упростить этот процесс могла бы международная кооперация с ведущими технологически развитыми странами. Однако перспективы того, что они будут делиться своими разработками в столь чувствительной сфере, достаточно сомнительны», - заключил Денис Федутинов.

Михаил Ходаренок