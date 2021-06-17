ECA Group завершила первый этап программы модернизации минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии

ЦАМТО, 16 июня. ECA Group 11 июня объявила о выполнении первого этапа программы модернизации трех минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии.

Как сообщается в пресс-релизе французской компании, первый этап включал демонтаж устаревшего оборудования. После критического обзора состояния кораблей ECA Group приступит к установке нового оборудования. Как ожидается, эти работы начнутся в октябре 2021 года.

В частности, специалисты ECA Group установят на трех модернизируемых тральщиках интегрированную дистанционно управляемую систему противоминной борьбы UMIS (Unmanned Mine Countermeasures Integrated System).

Компактная беспилотная система UMIS, оснащенная беспилотными аппаратами последнего поколения A18-M AUV (Autonomous Underwater Vehicle), эхолотом UMISAS и несколькими подводными роботами SEASCAN MK2 и K-STER C для обнаружения и обезвреживания мин, заменит традиционные корабельные системы обнаружения мин, основанные на корпусном гидролокаторе. Новая система позиционирования Ultra Short Baseline, установленная вместо корпусного гидролокатора, позволит не только отслеживать мины, но и обеспечит акустическую связь, заменив предыдущий акустический модуль, который нужно было запускать с палубы.

ECA Group модифицирует тральщики при поддержке своей дочерней компании MAURIC и латвийских промышленных партнеров. С несколькими латвийскими компаниями ранее уже были проведены консультации по вопросам поставки оборудования и координации работ на месте. Еще несколько латвийских компаний будут проконсультированы по вопросам закупки дополнительного оборудования, систем запуска и восстановления беспилотных систем.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 40,04 млн. латов (около 57 млн. евро) на поставку пяти минных тральщиков класса "Алкмаар" из состава ВМС Нидерландов был подписан представителями МО Латвии и Нидерландов 24 августа 2005 года. Передача первого тральщика M04 "Иманта" состоялась 7 марта 2007 года. M05 "Виестурс", M06 "Таливардис" и M07 "Висвалдис" были переданы ВМС Латвии 5 сентября 2007 года, 4 апреля 2008 года и 24 октября 2008 года, соответственно.

Справочно:

При приемке кораблей было установлено, что они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Два тральщика требовали замены силовой установки. Кроме того, Латвия не получила полного комплекта документации, за который пришлось дополнительно выплатить около 500 тыс. евро. Выявленные нарушения привели к отставке в сентябре 2009 года командующего ВМС Латвии капитана 1-го ранга А.Павловича, а МО Латвии отказалось от приемки пятого корабля.

Компания ECA Group 28 сентября 2020 года объявила о получении контракта на сумму более 20 млн. евро, предусматривающего модернизацию трех минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии. Согласно заявленному графику, модернизированные корабли должны быть переданы заказчику в 2021, 2023 и 2024 гг.