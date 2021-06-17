Войти
ЦАМТО

ECA Group завершила первый этап программы модернизации минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии

330
0
0
Парад ВМС Латвии в Рижском заливе
Парад ВМС Латвии в Рижском заливе.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 16 июня. ECA Group 11 июня объявила о выполнении первого этапа программы модернизации трех минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии.

Как сообщается в пресс-релизе французской компании, первый этап включал демонтаж устаревшего оборудования. После критического обзора состояния кораблей ECA Group приступит к установке нового оборудования. Как ожидается, эти работы начнутся в октябре 2021 года.

В частности, специалисты ECA Group установят на трех модернизируемых тральщиках интегрированную дистанционно управляемую систему противоминной борьбы UMIS (Unmanned Mine Countermeasures Integrated System).

Компактная беспилотная система UMIS, оснащенная беспилотными аппаратами последнего поколения A18-M AUV (Autonomous Underwater Vehicle), эхолотом UMISAS и несколькими подводными роботами SEASCAN MK2 и K-STER C для обнаружения и обезвреживания мин, заменит традиционные корабельные системы обнаружения мин, основанные на корпусном гидролокаторе. Новая система позиционирования Ultra Short Baseline, установленная вместо корпусного гидролокатора, позволит не только отслеживать мины, но и обеспечит акустическую связь, заменив предыдущий акустический модуль, который нужно было запускать с палубы.

ECA Group модифицирует тральщики при поддержке своей дочерней компании MAURIC и латвийских промышленных партнеров. С несколькими латвийскими компаниями ранее уже были проведены консультации по вопросам поставки оборудования и координации работ на месте. Еще несколько латвийских компаний будут проконсультированы по вопросам закупки дополнительного оборудования, систем запуска и восстановления беспилотных систем.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 40,04 млн. латов (около 57 млн. евро) на поставку пяти минных тральщиков класса "Алкмаар" из состава ВМС Нидерландов был подписан представителями МО Латвии и Нидерландов 24 августа 2005 года. Передача первого тральщика M04 "Иманта" состоялась 7 марта 2007 года. M05 "Виестурс", M06 "Таливардис" и M07 "Висвалдис" были переданы ВМС Латвии 5 сентября 2007 года, 4 апреля 2008 года и 24 октября 2008 года, соответственно.

Справочно:

При приемке кораблей было установлено, что они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Два тральщика требовали замены силовой установки. Кроме того, Латвия не получила полного комплекта документации, за который пришлось дополнительно выплатить около 500 тыс. евро. Выявленные нарушения привели к отставке в сентябре 2009 года командующего ВМС Латвии капитана 1-го ранга А.Павловича, а МО Латвии отказалось от приемки пятого корабля.

Компания ECA Group 28 сентября 2020 года объявила о получении контракта на сумму более 20 млн. евро, предусматривающего модернизацию трех минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии. Согласно заявленному графику, модернизированные корабли должны быть переданы заказчику в 2021, 2023 и 2024 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Нидерланды
Франция
Компании
ECA Group
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
Похожие новости
12.04.2021
Непобедимая армада: к чему стремится на море Латвия
21.10.2020
Бойцы новой эры
19.10.2020
Болгария ввела в состав флота два бывших голландских тральщика типа Tripartite
13.12.2019
Европа на заклание
30.01.2018
Глава "ЦНИИТОЧМАШ": Облик боевой экипировки "Ратник-3" сформирован
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 08:25
  • 1
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого