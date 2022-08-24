ECA Group продолжает проект модернизации трех минных тральщиков ВМС Латвии

ЦАМТО, 23 августа. Французская компания ECA Group завершила заводские испытания систем управления и контроля, а также систем обнаружения и обезвреживания мин для трех модернизируемых минных тральщиков ВМС Латвии.

Как сообщает Navaltoday.com, вскоре эти системы будут интегрированы на борт трех минных тральщиков класса "Иманта" ВМС Латвии (бывшие голландские корабли класса "Алкмаар").

Таким образом, флот Латвии первым получит дистанционно управляемую систему противоминной борьбы, специально разработанную ECA Group для использования в рамках программ модернизации минно-тральных кораблей предыдущего поколения.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 40,04 млн. латов (около 57 млн. евро) на поставку пяти минных тральщиков класса "Алкмаар" из состава ВМС Нидерландов был подписан представителями МО Латвии и Нидерландов 24 августа 2005 года. Передача первого тральщика M04 "Иманта" состоялась 7 марта 2007 года. Тральщики M05 "Виестурс", M06 "Таливардис" и M07 "Висвалдис" были переданы ВМС Латвии 5 сентября 2007 года, 4 апреля 2008 года и 24 октября 2008 года, соответственно.

При приемке кораблей было установлено, что они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Два тральщика требовали замены силовой установки. Кроме того, Латвия изначально не получила полного комплекта документации, за который пришлось дополнительно выплатить около 500 тыс. евро. Выявленные нарушения привели к отставке в сентябре 2009 года командующего ВМС Латвии капитана 1-го ранга А.Павловича, а Минобороны Латвии в итоге отказалось от приемки пятого корабля.

Компания ECA Group объявила о получении контракта на сумму более 20 млн. евро, предусматривающего модернизацию трех минных тральщиков класса "Алкмаар" ВМС Латвии, 28 сентября 2020 года. Согласно заявленному графику, модернизированные корабли планировалось передать заказчику в 2021, 2023 и 2024 гг.

ECA Group объявила о выполнении первого этапа программы модернизации трех латвийских кораблей 11 июня 2021 года. Он предусматривал демонтаж устаревшего оборудования. Как сообщалось, после критического обзора архитектуры кораблей специалисты приступят к установке нового оборудования в октябре 2021 года.

В частности, специалисты ECA Group установят и настроят на трех модернизируемых тральщиках интегрированную дистанционно управляемую систему противоминной борьбы UMIS (Unmanned Mine Countermeasures Integrated System).

UMIS Toolbox – это комплексный набор современных технологий для беспилотных операций по разминированию, устраняющий необходимость кораблю заходить в заминированную зону.

Для ВМС Латвии ECA Group заменит традиционные корабельные системы обнаружения мин, основанные на корпусном гидролокаторе, на более компактную, мобильную и постоянно модернизируемую беспилотную систему UMIS, оснащенную беспилотными аппаратами последнего поколения A18-M AUV (Autonomous Underwater Vehicle), эхолотом UMISAS с синтезированной апертурой и несколькими подводными роботами SEASCAN MK2 и K-STER C для обнаружения и обезвреживания мин. Новая система позиционирования Ultra Short Baseline, установленная вместо корпусного гидролокатора, позволяет не только отслеживать мины, но и обеспечивать акустическую связь, заменяя предыдущий акустический модуль, который нужно было запускать с палубы.

Французская компания также отвечает за модернизацию навигационной системы, состоящей из электронной картографической и информационной системы W-ECDIS, системы позиционирования USBL Gaps M7, компактной инерциальной навигационной системы Phins C7 от iXblue, а также нового автопилота SIREHNA.

Во время проведенных заводских приемочных испытаний было успешно протестировано управление тральщиком с помощью W-ECDIS и автопилота, испытаны функциональные возможности датчиков и интерфейсы. Также ВМС Латвии успешно выполнили сценарий идентификации мин с помощью комплекта SEASCAN и имитации стрельбы с помощью системы K-STER.

Согласно контракту, в рамках модернизации каждого из трех кораблей будут поставлены 10 систем K-STER, две системы обнаружения мин SEASCAN и среднеразмерный аппарат A18-M AUV с общим программным обеспечением.

ECA Group модифицирует тральщики при поддержке своей дочерней компании MAURIC и латвийских промышленных партнеров. С несколькими латвийскими компаниями были проведены консультации по вопросам поставки оборудования и координации работ на месте.