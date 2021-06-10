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Российский ПАК ДА защитят от всех видов оружия

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Источник изображения: Кадр: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / YouTube

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит радиоэлектронную защиту от средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического», — сказал собеседник.

Источник отметил, что ПАК ДА получит только внутрифюзеляжное оружие, включая ракеты большой дальности, что «позволит самолету не заходить в зону ПВО противника, поражать назначенные цели из районов мирового океана или с территории другого государства».

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в России одновременно собирается несколько опытных образцов, в частности, в производство запущено «уже два или три объекта», предназначенных для проведения наземных и летных испытаний.

Тогда же управляющий директор самарского «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев заявил, что в 2021 году «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) проведет первые стендовые испытания двигателя для ПАК ДА, получившего название «Изделие РФ».

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) до конца 2027 года.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
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