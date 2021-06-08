РФ в 2020 году продала оружия за рубеж более чем на 15 млрд долларов

Россия сталкивается с беспрецедентным давлением в сфере военно-технического сотрудничества, а ее партнеры находятся под жестким прессингом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Осложняет ситуацию и пандемия, но Россия в 2020 году все равно смогла поставить оружия за рубеж на сумму более 15 млрд долларов.

"У нас все идет по плану - по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем - более 15 млрд - 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС", - доложил Шугаев в ходе встречи с президентом.

Россия экспортирует технику сухопутных войск и военно-морскую технику, которая пользуется спросом. "Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжелых условиях. Тем более, что наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие на наших партнеров прежде всего", - пояснил глава ФСВТС.

Он подчеркнул, что Россия сталкивается с беспрецедентным давлением. "Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе", - отметил Шугаев.

По его словам, отрасль также пострадала из-за пандемии: многие контакты пришлось сократить, отказаться от выставочной деятельности. "Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение - это наш форум "Армия-2020" в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году", - рассказал Шугаев.

Айсель Герейханова