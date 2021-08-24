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Известия.ru

Путин выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что представленное на форуме «Армия-2021» российское оружие вызовет интерес у зарубежных гостей.

«Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги почти что из 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», — заявил Путин.

Он также отметил, что российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники.

«По сути, здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный, инновационный потенциал, технологический задел, который будет определять тенденции динамичного качественного развития армии и флота России на предстоящие годы», — добавил глава государства.


В феврале в Федеральной таможенной службе сообщили, что экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году упал на 15,6%, до $11,48 млрд.

Отмечалось, что за год среди покупателей российской секретной продукции только Алжир увеличил расходы на $100 млн — до $2 млрд. США не изменили свои показатели ($900 млн), у Китая расходы сократились на $100 млн ($1,5 млрд), у Индии — на $200 млн ($700 млн), у Египта — на $1,8 млрд ($600 млн).

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев выразил мнение, что пандемия сказалась на темпах производства вооружений и спросе на военную продукцию и у ряда стран-партнеров появились более важные, чем вооружения, приоритеты.

В июне директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около $15 млрд.

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