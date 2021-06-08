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ТАСС

Объем ВТС России в 2020 году составил $15 млрд

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Портфель экспортных заказов на российскую оборонную продукцию сохранился на уровне более $50 млрд

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Финансовый объем военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ в 2020 году составил более $15 млрд. Об этом в понедельник сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас все идет по плану - по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 млрд - 102% от намеченных показателей", - проинформировал Шугаев.

По его словам, портфель экспортных заказов на оборонную продукцию России сохранился на уровне более $50 млрд. "Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, всей системе ВТС", - добавил он.

Как отметил директор ФСВТС, Россия укрепляет позиции на мировом рынке вооружений. "У нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнеры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со 100 государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сообщил Шугаев.

Техника военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) российского производства пользуется наибольшим спросом, сообщил глава ФСВТС.

"И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это прежде всего техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО, - те, которые пользуются самым большим спросом. Но мы не оставляем без внимания, конечно, нашу технику сухопутных войск и военно-морскую, то есть все то, что также пользуется спросом", - подытожил Шугаев.

Беспрецедентное давление

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сталкивается с беспрецедентным давлением, партнеры РФ также находятся под прессингом, сообщил Шугаев.

"Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе", - сказал он.

По его словам, Россия экспортирует технику сухопутных войск и военно-морскую, которая пользуется спросом. "Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжелых условиях. Тем более что наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие на наших партнеров прежде всего", - подчеркнул глава ведомства.

Глава службы сообщил, что военно-техническое сотрудничество серьезно пострадало из-за пандемии. "Я имею в виду и наши отношения с партнерами, потому что в силу абсолютно объективных обстоятельств наши взаимоотношения, наши контакты были сужены. Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение - это наш форум "Армия-2020" в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году", - сказал Шугаев.

"Оно пользуется все большим и большим вниманием", - отметил в ответ глава государства. По мнению главы ФСВТС, форум уже стал легендарным событием. "Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнеры из азиатского и африканского регионов", - добавил глава службы.

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Россия
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