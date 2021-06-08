Президент России Владимир Путин провел встречу с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым

ЦАМТО, 7 июня. Президент России Владимир Путин 7 июня провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым.

Ниже вступительная часть беседы приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Дмитрий Евгеньевич, мы вопросами военно-технического сотрудничества занимаемся регулярно. Соответствующая структура у нас создана, для того чтобы помогать продвигать нашу специальную технику на международных рынках. Хотелось бы сегодня услышать Ваши оценки того, как продвигается эта работа в первые месяцы текущего года по сравнению с 2020-м.

Д.Шугаев: Владимир Владимирович, у нас все идет по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов – 102 процента от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС.

Мы, конечно, из-за пандемии серьезно пострадали. Я имею в виду и наши отношения с партнерами, потому что в силу абсолютно объективных обстоятельств наши взаимоотношения, наши контакты были сужены. Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение – это наш форум "Армия-2020" в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году.

В.Путин: Оно пользуется все большим и большим вниманием.

Д.Шугаев: Да, несомненно. Это уже стало легендарным событием.

Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего, это наши партнеры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику.

То есть сегодня, Владимир Владимирович, мы движемся уверенно вперед. И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это, прежде всего, авиационная техника и, конечно, системы ПВО – два сегмента, которые пользуются самым большим спросом.

Но мы не оставляем без внимания, конечно, нашу технику сухопутных войск и военно-морскую, то есть все то, что также пользуется спросом. Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжелых условиях. Тем более что наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие, прежде всего, на наших партнеров.

Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы установить добрые отношения с новыми заказчиками, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину, в том числе.

В.Путин: Понятно. Спасибо.

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