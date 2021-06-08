Войти
ЦАМТО

Президент России Владимир Путин провел встречу с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым

750
0
0
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 7 июня. Президент России Владимир Путин 7 июня провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым.

Ниже вступительная часть беседы приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Дмитрий Евгеньевич, мы вопросами военно-технического сотрудничества занимаемся регулярно. Соответствующая структура у нас создана, для того чтобы помогать продвигать нашу специальную технику на международных рынках. Хотелось бы сегодня услышать Ваши оценки того, как продвигается эта работа в первые месяцы текущего года по сравнению с 2020-м.

Д.Шугаев: Владимир Владимирович, у нас все идет по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов – 102 процента от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС.

Мы, конечно, из-за пандемии серьезно пострадали. Я имею в виду и наши отношения с партнерами, потому что в силу абсолютно объективных обстоятельств наши взаимоотношения, наши контакты были сужены. Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение – это наш форум "Армия-2020" в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году.

В.Путин: Оно пользуется все большим и большим вниманием.

Д.Шугаев: Да, несомненно. Это уже стало легендарным событием.

Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего, это наши партнеры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику.

То есть сегодня, Владимир Владимирович, мы движемся уверенно вперед. И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это, прежде всего, авиационная техника и, конечно, системы ПВО – два сегмента, которые пользуются самым большим спросом.

Но мы не оставляем без внимания, конечно, нашу технику сухопутных войск и военно-морскую, то есть все то, что также пользуется спросом. Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжелых условиях. Тем более что наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие, прежде всего, на наших партнеров.

Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы установить добрые отношения с новыми заказчиками, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину, в том числе.

В.Путин: Понятно. Спасибо.

<…>

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
08.06.2021
РФ в 2020 году продала оружия за рубеж более чем на 15 млрд долларов
07.11.2019
Внешнее давление не мешает ВТС России и Индии, в частности, контракту по С-400 - Борисов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу