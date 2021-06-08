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Интерфакс-АВН

Россия подписала контракты в сфере ВТС со странами Африки южнее Сахары на $1,7 млрд

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: А.МихеевФото с сайта Рособоронэкспорта

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Африканские страны, расположенные южнее Сахары, заказали у России оружие и технику на сумму более $1,7 млрд, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" успешно продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со странами Африки южнее Сахары, получившее мощный импульс в ходе форума "Россия-Африка" в 2019 году. Только за 2020 и начало 2021 годов мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более 1,7 млрд долларов и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.

По его словам, компания продвигает в регион вертолетную технику, средства ПВО, военно-морскую продукцию, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, стрелковое, в том числе специальное, оружие.

В пресс-службе сообщили, что делегация "Рособоронэкспорта" в процессе участия в международной выставке Shield Africa 2021 проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур стран африканского континента, а также проведет презентации продвигаемой компанией продукции российского производства для всех видов вооруженных сил, включая полицейские и специальные подразделения.

"Среди образцов российской продукции, о которых расскажут специалисты компании, - наиболее востребованные в этом регионе бронетранспортеры БТР-80, 80А и 82А, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, АК-12, АК-15 и абсолютные новинки в Африке - АК-19, АК-308", - говорится в сообщении.

Также, помимо делегации "Рособоронэкспорта", Россия будет представлена ООО "ВПК", которое организует экспозицию с натурными образцами автомобилей ВПК-233316 "Тигр" в комплектации "Рейд", ВПК-39473 "Стрела" и "ВПК-Урал", сообщили в пресс-службе.

"Мы намерены также проинформировать наших партнеров о том, что существенно расширили свой функционал и сегодня активно развиваем направление поставок российской гражданской продукции", - добавил Михеев.

По данным пресс-службы, "Рособоронэкспорт" уже реализовал несколько контрактов на поставку современных пожарных машин, гражданской вертолетной техники, систем безопасности в различные страны, кроме того, сейчас идут ряд предконтрактных переговоров. Заключены и действуют соглашения с крупными российскими холдингами о совместном продвижении гражданской продукции на внешний рынок.

Международная выставка по безопасности и обороне Shield Africa 2021 пройдет с 8 по 10 июня на территории полицейской академии города Абиджана, Кот-д'Ивуар.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
БТР-80
Система поражения "Ратник"
Компании
ВПК ООО
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
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