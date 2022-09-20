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ОАО "Рособоронэкспорт"

Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке

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Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

АО "Рособоронэкспорт", входящее в Госкорпорацию Ростех, организует российскую экспозицию на Международной конференции и выставке вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил AFRICA AEROSPACE & DEFENCE 2022. Выставка пройдет с 21 по 25 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion в Претории, ЮАР.

"Страны Африки южнее Сахары сегодня входят в число лидеров роста уровня и качества военно-технического сотрудничества с Россией. Рособоронэкспорт развивает взаимовыгодные связи практически со всеми государствами региона, помогая им укреплять обороноспособность, суверенитет, бороться с организованной преступностью и терроризмом, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На выставке мы представим около 400 образцов лучшей российской продукции для всех видов вооруженных сил, полицейских и специальных подразделений, средства обеспечения безопасности и решения по кибербезопасности, а также широкую линейку гражданской продукции".

AFRICA AEROSPACE & DEFENCE – важнейшее маркетинговое мероприятие, собирающее на своей площадке представителей большинства стран Африки южнее Сахары. Рособоронэкспорт на своем стенде ожидает визиты делегаций различных силовых ведомств ЮАР и государств региона, которым предложит информацию по продвигаемым на мировом рынке образцам вооружения и военной техники производства российских оборонных предприятий.

Для нужд сухопутных войск Рособоронэкспорт представит наиболее востребованные в Африке образцы российского производства, в том числе танк Т-90С, тяжелую огнеметную систему "ТОС-1А", РСЗО "Смерч", самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, различные модификации защищенных автомобилей семейств "Тигр" и "Тайфун", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ". Большой интерес ожидается к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова различных серий – "сотой", "двухсотой", АК-12, АК-15 и АК-19, к средствам индивидуальной бронезащиты.

Внимание делегаций сухопутных войск африканских государств, полицейских и специальных служб, различных гражданских и муниципальных ведомств привлечет популярная в регионе российская гражданская продукция. Рособоронэкспорт представит широкий спектр автомобильной и специальной техники многоцелевого назначения, инженерной и дорожно-строительной техники, тактических автомобилей для перевозки личного состава. Кроме того, компания расскажет о своих компетенциях в сфере организации производства этой техники на территории стран-заказчиков.

Повышенный интерес представителей зарубежных военно-воздушных сил Рособоронэкспорт ожидает к многофункциональному фронтовому истребителю МиГ-35Д, учебно-тренировочному (учебно-боевому) самолету Як-130, военно-транспортным вертолетам типа Ми-17, транспортно-боевым типа Ми-35, а также к боевым Ка-52Э и Ми-28НЭ. Учитывая пристальное внимание мирового рынка к беспилотным летательным аппаратам, Рособоронэкспорт представит на выставке разведывательно-ударный комплекс с БЛА "Орион-Э", многофункциональный комплекс с БЛА "Орлан-10Е" и новейший комплекс с управляемыми боеприпасами "Куб-Э".

Для защиты воздушного пространства Рособоронэкспорт предложит своим партнерам широкий спектр средств ПВО различного радиуса действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", зенитную установку ЗУ-23, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". Представляемые средства могут быть использованы в том числе при построении эшелонированной системы противовоздушной обороны. Они также эффективно применяются для борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных классов.

Наряду с этим Рособоронэкспорт покажет на выставке комплексы радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль" и РБ-504П-Э, которые предназначены для противодействия малоразмерным БЛА.

Делегациям военно-морских сил африканских государств Рособоронэкспорт продемонстрирует скоростные десантные и штурмовые катера и лодки БК-9, БК-10, БК-10М и БК-16Э. Кроме того, компания покажет партнерам малый ракетный корабль "Каракурт-Э" и патрульный корабль проекта 22160.

Рособоронэкспорт запланировал насыщенную деловую программу в рамках AFRICA AEROSPACE & DEFENCE 2022. Компания готова обсуждать различные аспекты военно-технического сотрудничества со странами Африки южнее Сахары.

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Россия
ЮАР
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
АК-12
АК-74 "Калашников"
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