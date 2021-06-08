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РИА Новости

Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов в Африке южнее Сахары

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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт нарастил свой портфель заказов в регионе Африки южнее Сахары на 1,7 миллиарда долларов, сообщил в понедельник гендиректор компании Александр Михеев в преддверии выставки вооружений Shield Africa 2021, открывающейся в Кот-д"Ивуаре.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 июня на территории полицейской академии города Абиджан.

"Только за 2020 и начало 2021 годов мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более 1,7 миллиарда долларов и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17", – приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.

По его словам, сегодня Рособоронэкспорт продвигает в регион вертолетную и военно-морскую технику, средства ПВО, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, а также стрелковое оружие, в том числе специальное.

Среди российских вооружений, которые специалисты Рособоронэкспорта представят в Кот-д"Ивуаре - бронетранспортеры БТР-80, 80А и 82А, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, АК-12, АК-15 и "абсолютные новинки" в Африке – АК-19, АК-308. Кроме того, потенциальным инозаказчикам предоставят информацию о российских противотанковых ракетных комплексах, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", 120- и 82-мм минометах.

В Shield Africa 2021 также поучаствует ООО "Военно-промышленная компания", которая впервые покажет в Африке натурные образцы броневиков ВПК-233316 "Тигр" в комплектации "Рейд", ВПК-39473 "Стрела" и "ВПК-Урал".

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
БТР-80
Корнет
Корнет-Э
Корнет-ЭМ
Система поражения "Ратник"
Тигр-М
Компании
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Михеев Александр
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