"Рособоронэкспорт" подписал со странами Африки южнее Сахары контракты на $1,7 млрд

Компания также принимает участие в международной выставке вооружений Shield Africa 2021, которая проходит с 8 по 10 июня в Абиджане

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал в 2020 - начале 2021 года контрактов на сумму $1,7 млрд со странами Африки южнее Сахары. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Рособоронэкспорт" успешно продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со странами Африки южнее Сахары, получившее мощный импульс в ходе форума "Россия-Африка" в 2019 году. Только за 2020 и начало 2021 года мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более $1,7 млрд, довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, российская компания-спецэкспортер продвигает в регион вертолетную технику, средства противовоздушной обороны, военно-морскую продукцию, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, стрелковое, в том числе специальное, оружие.

Как подчеркнули в пресс-службе, компания принимает участие в международной выставке вооружений Shield Africa 2021, которая проходит с 8 по 10 июня в Абиджане (Кот-д'Ивуар). "Среди образцов российской продукции, о которых расскажут специалисты компании, наиболее востребованные в этом регионе бронетранспортеры БТР-80, 80А и 82А, автоматы Калашникова сотой и двухсотой серий, АК-12, АК-15 и абсолютные новинки в Африке - АК-19, АК-308. Кроме того, партнерам предоставят информацию о российских противотанковых ракетных комплексах, в том числе ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", 120- и 82-миллиметровых минометах", - отметили в "Рособоронэкспорте".

В ходе Shield Africa 2021 "Военно-промышленная компания" (ВПК) впервые представит в Африке автомобили ВПК-233316 "Тигр" в комплектации "Рейд", ВПК-39473 "Стрела" и "ВПК-Урал", добавили в "Рособоронэкспорте".